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Удары вглубь РФ: Украина разворачивает ракетную программу – Ставка Зеленского

Алексей Тесля
23 июля 2024, 17:46
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В ходе Ставки внимание уделили возможностям наносить удары за линию фронта, отметил президент.
Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, ОП

В ходе Ставки Верховного главнокомандующего были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Как сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский, информация касалась изменения оперативной ситуации, прогнозов, дальнейших действий, комплектации бригад для своевременной ротации.

"Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики русской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БПЛА", - отметил глава государства.

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При этом он также отметил, что продолжается работа над ракетной программой.

"Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО. Доклады министра Александра Камышина, первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера Михаила Федорова", - добавил Зеленский.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Укрепление ПВО Украины - последние новости по теме

Ранее Зеленский анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины. Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщила датский премьер Метте Фредериксен.

Как сообщалось ранее, Джо Байден пообещал мощную поддержку Украине. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительные системы ПВО

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