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Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины - премьер Фредериксен

Степан Гафтко
11 июля 2024, 20:16
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Дания планирует передать Украине все имеющиеся системы ПВО.
Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины - премьер Фредериксен
Дания хочет отдать Украине все свои системы ПВО / коллаж: Главред, фото: Википедия

Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщила датский премьер Метте Фредериксен, передает "Голос Америки".

Также она напомнила, что ранее Дания уже передала Украине всю свою артиллерию и отметила, что украинцы используют ее эффективнее и им она больше нужна.

"И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - добавила глава датского правительства.

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Помощь Дании и других стран для Украины

Недавно в США заявили, что Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Отметим, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.

Читайте больше о сотрудничестве стран Европы и Украины:

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