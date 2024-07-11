Дания пожертвует всеми системами ПВО для Украины - премьер Фредериксен

Украине необходимо передать все имеющиеся на данный момент у Дании системы ПВО. Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне сообщила датский премьер Метте Фредериксен, передает "Голос Америки".
Также она напомнила, что ранее Дания уже передала Украине всю свою артиллерию и отметила, что украинцы используют ее эффективнее и им она больше нужна.
"И сейчас мы должны сделать то же самое с противовоздушной обороной", - добавила глава датского правительства.
Помощь Дании и других стран для Украины
Недавно в США заявили, что Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".
Отметим, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов.
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