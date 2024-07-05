Полное закрытие неба над Украиной: известно, возможно ли достичь такого эффекта

Владимир Зеленский ранее говорил, что в июле Украину ждут поставки новых систем ПВО.

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Возможно ли полное закрытие неба над Украиной / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Силы территориальной обороны ВСУ

Украина не сможет на 100% закрыть небо от российских ракет и дронов. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, передает УНИАН.

"Такого эффекта, чтобы сбить 97 из 100 - этого в мире не бывает. Здесь для американцев есть задача - они хотят попробовать сделать на 100% защищенным остров Гуам в Тихом океане, который имеет 700 квадратных километров территории. И там на противовоздушную оборону ушло 20 млрд долларов, на маленький остров", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он прокомментировал слова Владимира Зеленского относительно того, что в июле Украину ждут поставки новых систем ПВО.

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"Когда речь шла об июле, то очевидно речь шла об обещанных трех батареях Patriot, которые твердо подтверждены и плюс еще SAMP/T - аналог Patriot. Они должны поступить в июле. Если учитывать, что по официальным данным (с начала полномасштабной войны, - ред.) нам два-три комплекса Patriot дали и один SAMP/T - можно считать, что это существенный шаг вперед в вопросе противовоздушной обороны", - подчеркнул Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Поставки систем ПВО Украине - последние новости

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен анонсировал новые объявления по усилению ПВО Украины от союзников к Саммиту НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Стоит заметить, что Украине не хватает ракет ПВО, чтобы во время российских ракетных ударов прикрыть объекты энергосистемы, которые уже отремонтированы или находятся на ремонте. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Италия усиливает поддержку Украины и объявила о пакете в 140 миллионов евро, который усилит украинскую инфраструктуру. Страна-член НАТО сразу добавила, что больше всего внимания уделит укреплению украинской ПВО.

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