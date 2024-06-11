Еще одна страна НАТО передает Украине ПВО: шансы баллистики РФ тают на глазах

В Украину готовятся направить дополнительный пакет военной поддержки. Он будет включать современные системы ПВО, которые способны перехватывать баллистические ракеты РФ.

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Украина получит систему противовоздушной обороны, которая будет эффективно "охотиться" на вражескую баллистику / Коллаж: Главред, фото: flickr, Estonian Presidency

Италия усиливает поддержку Украины и объявила о пакете в 140 миллионов евро, который усилит украинскую инфраструктуру. Страна-член НАТО сразу добавила, что больше всего внимания уделит укреплению украинской ПВО. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.



Во время конференции по восстановлению Украины в Берлине, которую транслировало Министерство экономики Украины, стало известно, что речь идет и о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Это средство способно эффективно бороться с баллистическими ракетами, которые часто выпускает по мирным городам страна-агрессор Россия.

"Первоочередная стратегия для восстановления, для реконструкции - это защита украинской инфраструктуры, украинских зданий с помощью системы противовоздушной обороны. И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины", - сказал Таяни.

Деталей и временных границ направления Украине ПВО он не назвал, однако отметил, что система будет передана украинским военным в рамках следующего транша, который уже готовится.

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Что касается пакета для поддержки украинской инфраструктуры - он содержит экстренное финансирование для восстановления критически важной инфраструктуры, железных дорог, здравоохранения, поддержку агропродовольственного и гуманитарного сектора. Кроме этого включает финансирование процесса разминирования территорий и отдельно 45 миллионов евро на поддержку восстановления Одессы.

Кто такой Антонио Таяни? Антонио Таяни - итальянский политический деятель, председатель Европарламента, еврокомиссар по вопросам промышленности и предпринимательства, также один из пяти заместителей Председателя Европейской Комиссии Баррозу. Министр иностранных дел Италии с 22 октября 2022 года в правительстве Джорджи Мелони, пишет Википедия.

Передача Украине западной техники и вооружения

Напомним, администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на поставку оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина по состоянию на сейчас имеет два решения от западных партнеров по поставкам средств противовоздушной обороны. Однако стоит ожидать еще несколько решений.

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