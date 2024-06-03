ПВО для Украины: в Зеленского сказали, когда ждать решения союзников

Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

https://glavred.info/ukraine/pvo-dlya-ukrainy-v-zelenskogo-skazali-kogda-zhdat-resheniya-soyuznikov-10570064.html Ссылка скопирована

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины относительно новых поставок ПВО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины относительно новых поставок систем противовоздушной обороны, сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он отметил, что в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Тогда вопрос ПВО был основным.

"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров в эфире телемарафона. видео дня

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского также добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.

"Ожидаем публичные и положительные решения уже в ближайшее время", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред