ПВО для Украины: в Зеленского сказали, когда ждать решения союзников

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины относительно новых поставок систем противовоздушной обороны, сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Он отметил, что в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Тогда вопрос ПВО был основным.
"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - отметил Никифоров в эфире телемарафона.видео дня
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского также добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь - с другими партнерами, относительно новых поставок ПВО.
"Ожидаем публичные и положительные решения уже в ближайшее время", - подчеркнул Сергей Никифоров.
Кто такой Сергей Никифоров?
Сергей Сергеевич Никифоров - украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.
Военная помощь для Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.
Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.
В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
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