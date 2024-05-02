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Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2024, 18:00
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На Ставке Зеленского обсудили ситуацию на фронте и вопросы ротации подразделений.
ВСУ, Зеленский
Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Офис президента

В Украине активно готовят фортификационные рубежи в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Большой отчет заслушал президент Украины Владимир Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего.

Также на Ставке обсудили ситуацию на фронте и вопросы ротации подразделений для восстановления.

"Обсудили темпы и потребности при комплектовании новых бригад", - сказал Зеленский.

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Президент поручил сократить сроки поступления средств ПВО для защиты людей и энергетики.

"Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отчитался о текущих темпах производства дронов и средств РЭБ и обеспечения ими фронта, а также средств радиоэлектронной борьбы для прикрытия важных объектов", - добавил Зеленский.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ?

Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

Помощь США и других стран - Украина нуждается в Patriot

Несмотря на недавнее одобрение США законопроекта о новой помощи Украине на 61 млрд долларов, в ВСУ все еще критически не хватает вооружения, чтобы вести активную оборону. Этим воспользовалась Россия - за последнюю неделю оккупанты захватили около 6 сел на Востоке Украины.

Существует очевидная потребность и в прикрытии тыловых городов. Президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с просьбой срочно поставить дополнительные ЗРК Patriot, которых у партнеров, по подсчетам Банковой, есть 7 единиц.

Обсуждается и возможность закрытия неба над Западом Украины польскими системами ПВО. Это позволило бы военным использовать станции и пусковые установки на других направлениях.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
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