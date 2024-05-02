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"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

Руслана Заклинская
2 мая 2024, 16:35
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Правительство Украины должно обновить документы в соответствии с новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, пояснил спикер Андрей Демченко.
'Стоит ожидать изменений': в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу
Для некоторых украинцев могут измениться правила выезда за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для некоторых категорий украинцев могут измениться правила выезда за границу. Ожидается, что эти изменения произойдут после 18 мая, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

По его словам, правительство должно обновить нормативные документы в соответствии с новым законом о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Это может привести к изменениям в правилах пересечения государственной границы.

Представитель подчеркнул, что Госпогранслужба не имеет точных деталей относительно того, какие именно изменения будут внесены. Однако, вероятно, они будут касаться граждан, которые имеют отсрочку от призыва.

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"Но учитывая, что также в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", - пояснил Демченко.

Новый закон о мобилизации - детали

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал этот законопроект. Он вступит в силу 18 мая.

мобилизация инфографика
Положения закона о мобилизации / Инфографика: Главред

Также статус "ограниченно годного" для военнообязанных отменяют с 4 мая, далее мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

Как сообщал Главред, с 18 мая запустят электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, которое позволит обновлять данные военнообязанным дистанционно, без необходимости посещать ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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