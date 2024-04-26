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Военнобязанных поделят на 4 категории по здоровью: в Минобороны пояснили изменения

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2024, 13:27
Статус "ограниченно" годного для военнообязанных отменяют уже с 4 мая - дальше военнообязанных будут делить на "годных" и "непригодных".
Военный билет, медкомиссия
Будут сформированы четкие правила, кого признавать "годным" или "непригодным" - Минобороны / коллаж Главред, фото УНИАН

Закон, который отменяет в Украине для военнообязанных статус "ограниченно годный", вступит в силу 4 мая. Как сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в интервью портал "ZN", такой статус действительно исчезнет окончательно, но в то же время будут сформированы четкие правила, кого признавать "годным" или "непригодным".

По ее словам, с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, начнут повторно вызывать на медкомиссию в ТЦК тех, кого ранее признали ограниченно годными к службе. У военнообязанных будет 9 месяцев, чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить новое заключение – годен он или непригодным к военной службе.

В целом, по словам Сухоруковой, теперь будет четыре категории военнообязанных:

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  • годные (полностью);
  • годные к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП (военкоматах), частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе;
  • пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВУЗы);
  • пригодные для выполнения специфических задач.

Как рассказала Сухорукова, соответствующие изменения были запущены недавно Минобороны совместно с Командованием медицинских сил. Изменения будут касаться приказа МОУ № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ".

По словам чиновницы, обновленные критерии содержат несколько тысяч диагнозов. В каждой группе заболеваний могут быть как полностью годные, так и непригодные ‒ в зависимости от степени серьезности нарушения функций организма.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Также президент Украины подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" для военных и военнообязанных. Он вступит в силу с 4 мая 2024 года. Граждане с этим статусом будут иметь девять месяцев, что пройти повторный медицинский осмотр.

Как ранее сообщал Главред, новый закон предусматривает повторный медосмотр для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными". После этого они могут быть признаны годными или непригодными к службе.

мобилизация инфографика

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