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"Ничего нового не существует": Зеленский четко высказался о законе о мобилизации

Руслана Заклинская
11 апреля 2024, 20:15
По некоторым изменениям в мобилизации был запрос войска, изменения помогут военному руководству Украины, заявил президент.
'Ничего нового не существует': Зеленский четко высказался о законе о мобилизации
Зеленский прокомментировал принятие закона о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения России. Изменения в законе о мобилизации, принятые парламентом, направлены на усиление контроля и поддержку войска по проведению ротаций и предоставлению отпусков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе.

"Что касается мобилизации, во-первых, хотел бы, чтобы все понимали: у нас война, военное положение, а с внедрением военного положения внедряется мобилизация. Мобилизация идет согласно срокам, согласно законодательству, она продолжалась каждые три месяца украинским парламентом постоянно с начала войны, ничего нового не существует", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что распространяется много манипуляций и российских нарративов о срыве мобилизации в Украине.

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"Обратите внимание на факты - мобилизация постоянно идет, как это и должно быть согласно законодательству в военное время, во время войны", - отметил он.

По словам Зеленского, что новый закон содержит определенные изменения, направленные на усиление контроля над уклонистами от призыва. Президент подчеркнул, что любое лицо, которое нарушает закон о мобилизации, одновременно нарушает другие действующие законы страны.

"По запросу наших войск и военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов. Но хочу вам сказать, любой человек, и даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации и имеет мобилизационный возраст, и он был уклонистом или еще делал что-то вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что на некоторые изменения в мобилизации был запрос войска. По его словам, изменения в некоторые нормы помогут военному руководству.

"Там вопрос не только по мобилизации людей, там важные вопросы по поддержке войска, которое постоянно на фронте - отпуска, улучшение ротации и т.д.", - добавил он.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Как сообщал Главред, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, украинские военные во время войны с Россией не могут позволить себе демобилизоваться. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

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