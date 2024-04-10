В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет должен разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться ротации и демобилизации, рассказал представитель Минобороны.

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В Минобороны признались, почему из законопректа изъяли норму о демобилизации / Колаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины высказал пожелание, чтобы нормы по демобилизации военных рассматривались в отдельном законопроекте. Такое решение приняли, учитывая ситуацию на фронте и с оценкой возможных рисков. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев. Но были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, который понимает угрозы и риски, которые стоят перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Понятное дело, что популистских мыслей очень и очень много", - пояснил спикер.

По его словам, следует помнить, что вооруженная агрессия России продолжается, а наступление оккупантов идет практически по всей линии фронта. Поэтому сейчас ослабить Силы обороны Украины нельзя.

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"Очевидно есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации", - рассказал Лазуткин.

В то же время спикер подчеркнул, что все решения в Украине принимаются, "чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны". Лазуткин отметил, что работа над новым законопроектом будет выполняться во взаимодействии между Минобороны и Генштабом.

"Генеральный штаб, очевидно, обладает полной картиной и полной ситуацией, которая есть, и перспективами. И, опять же, должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе и не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где-то будет ослабление обороны Украины", - сказал он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - изменения в закон о мобилизации

Как сообщал Главред, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. Законопроект претерпел существенные изменения по сравнению с первоначальной редакцией после проработки в Комитете, сообщил председатель комитета Александр Завитневич.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военнослужащих. Главком ВСУ Александр Сырский инициировал это исключение, направив письмо министру обороны Рустему Умерову, где призвал срочно внести изменения. Правительство поддержало это предложение и готовит отдельный законопроект с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11079 по мобилизации осужденных лиц. За проголосовали - 281 народный депутат.

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