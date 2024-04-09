'Нужны четкие критерии': в Кабмине анонсировали справедливую бронь от мобилизации

Премьер акцентирует внимание на том, что бронирование от мобилизации необходимо, так как стране нужна работающая экономика.

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В Кабмине анонсировали справедливое бронирование от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

В Украине работают над вопросом о справедливом и рациональном бронировании военнообязанных от мобилизации. Стране необходима работающая экономика и инфраструктура, чтобы обеспечивать военных, защищающих страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", - добавил он.

Шмыгаль дал важное поручение профильным министерствам и обязал их подготовить обновленное постановление о справедливом бронировании с учетом объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", - добавил Шмыгаль.

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

Мобилизация в Украине - главные новости по теме

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал ранее принятые Радой законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Учитывая это, ТЦК будут вызывать 25-летних для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих документов.

Кроме того, в соответствии с указом президента Украины №149 в течение апреля-мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других военных формированиях осуществляется освобождение в запас военнослужащих срочной военной службы.

В Генштабе отметили, что после подписания указа о демобилизации срочников будет освобождено в запас около 7 тыс. человек.

По подсчетам FT, во время следующей "волны" мобилизации в ряды ВСУ, скорее всего, привлекут до 500 тысяч человек. Всего в Украине есть 3,7 миллиона граждан, которые смогут взять в руки оружие.

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