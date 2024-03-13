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В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала "порог" призыва

Яна Ставская
13 марта 2024, 18:43обновлено 13 марта, 19:18
400-500 тысяч являются корректируемыми общими оценками, уточнили в министерстве обороны.
В следующей 'волне' мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала 'порог' призыва
В Украине продолжается всеобщая мобилизация / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время следующей "волны" мобилизации в ряды ВСУ, вероятнее всего, привлекут до 500 тысяч человек. Всего в Украине есть 3,7 миллиона граждан, которые смогут взять в руки оружие, говорится в публикации Financial Times.

Сейчас, по оценкам аналитиков, на фронте находится около 330 тысяч военных. Как пояснили газете в Минобороны, новая "волна" мобилизации будет призвана обновить состав подразделений, которые находятся на передовой с первого месяца войны, остальные должны будут заменить погибших или решать другие боевые задачи в зависимости от обстановки на фронте.

Согласно данным парламентского комитета по вопросам экономики, из 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн имеют право на мобилизацию. Остальные - уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или являются работниками критической инфраструктуры.

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Тогда как из сообщения МО в Facebook вытекает, что 400-500 тысяч являются корректируемыми общими оценками в зависимости от развития событий на театре боевых действий: подготовка военнослужащих составит до 3 месяцев.

Новый законопроект также предлагает мобилизацию определенной части полицейских, однако процент должен быть определен таким образом, чтобы полиция и дальше выполняла свою функцию обеспечения правопорядка, уточняет пресс-служба МО Украины.

Аудит подразделений МОУ и Генерального штаба продолжается.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Как писал Главред, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже в ближайшее время планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. После этого планируется голосование за заключение, которое обязательно для дальнейшего рассмотрения законопроекта в сессионном зале Верховной рады.

Главным камнем преткновения стали ограничения для военнообязанных, уклонявшихся от мобилизации. В то же время депутаты хотят урегулировать вопрос о мобилизации людей с инвалидностью I, II и III группы и ухаживающих за ними.

Также планируется разобраться по вопросам об отсрочке аспирантов. Депутаты хотят давать им отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения.

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