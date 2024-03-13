Украинцам пересчитали пенсии: кому именно и как сильно

В Украине с 1 марта произвели перерасчет абсолютного большинства пенсий. В результате повысили гарантированные размеры выплат для целого ряда категорий.

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Кому в Украине подняли пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта 2024 года произвели перерасчет абсолютного большинства пенсий. В результате оказались повышены гарантированные размеры выплат для целого ряда категорий украинцев. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Как сообщают в Пенсионном фонде, речь идет о пенсиях, назначенных по нормам Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Общий размер таких пенсий со всеми надбавками не может быть ниже указанных размеров, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет. В случае увольнения размер пенсии пересматривается.

В результате индексации минимальные пенсии выросли:

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у лиц в возрасте от 65 лет, не работающих и имеющих не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть менее 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – также 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров, которым не исполнилось 70 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также лицам с инвалидностью I группы – 2980 гривен (было 2760 гривен).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Кроме того, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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