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В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

Дмитрий Видоменко
9 марта 2024, 12:04
В Украине в 2024 году требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличили - на 12 месяцев и теперь нужный показатель составляет 31 год.
Монеты, пенсионер
В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине в 2024 году требования к страховому стажу, который будет достаточным для выхода на пенсию в возрасте 60 лет, еще раз увеличили ‒ было 30 лет, а стал 31 год. Об этом рассказала в интервью Украинскому Радио заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

По ее словам, до 2018-го право выхода на пенсию определялось в зависимости от пола. Так, мужчины выходили на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины могли рассчитывать на выплаты в 55 лет. Но в 2021 году все изменилось (и теперь женщины и мужчины выходят на пенсию в одном возрасте – после достижения 60 лет).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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Но принципиальным показателем, говорит чиновница, не считая фактически возраста, является наличие страхового стажа. То есть, к примеру, на сегодняшний день, чтобы выйти на пенсию, мужчинам и женщинам после достижения 60 лет, нужно иметь 31 год стажа.

"Если такого стажа нет, то возможно выйти на пенсию после достижения возраста 63 лет, там требования к стажу меньше. А если нет стажа, который дает право в 63 года, но у человека не менее 15 лет стажа, то при таких условиях человек выйдет на пенсию после достижения возраста 65 лет", – пояснила Ковпашко.

Что касается нововведений 2024 года, то особых изменений в законодательстве по назначению пенсий не произошло.

"Мы продолжаем двигаться в направлении, определенном 26 статьей Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании, согласно которому, начиная с 2018 года, ежегодно стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличивается на 1 год. То есть если в прошлом году людям, достигшим 60 лет, потребовался стаж 30 лет, то в этом году для назначения пенсии нужно иметь 31 год стажа", – подытожила чиновница.

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Также, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

Кроме того, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.

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