Некоторых пенсионеров в Украине будут лишать выплат: кого коснется

Отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Согласно данным ведомства, выплаты могут прекратить тем, кто вышел на пенсию за выслугу лет и продолжает работать.
В том случае, если гражданин продолжает работу по специальности, которая позволяет ему выйти на пенсию за выслугу лет - пенсионные выплаты прекращаются на время работы. Например, если учитель, который вышел на пенсию за выслугу лет, продолжает работать - пенсионные он получит уже после увольнения.
А вот если украинец устроился на работу по другой специальности, которая не позволяет выйти на пенсию за выслугу лет, то он будет будет продолжать получать деньги.
В ответе на вопрос одной из пенсионерок о том, сможет ли она получать пенсию за выслугу лет работы учителя при выходе на должность ассистента учителя инклюзивного класса, в ПФУ ответили, что в этом случае назначение пенсии не происходит.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Социальные выплаты в Украине
Как сообщал Главред, 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.
Также, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.
К тому же, в Украине планируют увеличить размер пенсий. Индексацию планируют провести с 1 марта 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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