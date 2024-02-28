Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта

В Украине с самого начала весны изменятся правила выплат внутренне перемещенным лицам, а также произойдет индексация пенсий.

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Что меняется в Украине с 1 марта / коллаж "Главред"

Как будут индексировать пенсии с 1 марта

24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.

"Индексация на 8% рассчитана по формуле, предусмотренной законодательством. В формуле расчета размера инфляции есть показатель инфляции за прошлый год. Инфляция была в размере всего 5,1%, поэтому и размер индексации получился вот таким", – рассказала Марчак.

Кто такая Дарья Марчак? Первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.

Родилась 9 июля 1984 года. видео дня В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории. С 2012 по 2013 год-редактор сайта forbes.ua. С января 2015 по май 2016 года – советник министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов. В 2016-2017 году-директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта". 2017-2019 года-советник министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года-эксперт проекта „Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR). С марта 2018 по август 2019 года – консультант Всемирного банка по адвокации земельной реформы в Украине. С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия „Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах). 26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя министра социальной политики Украины.

Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Главреду" кандидат экономических наук (независимый эксперт) Александр Хмелевский, индексация будет проведена не самих пенсий, а заработных плат, заработные платы на основе которых осуществляется расчет пенсий.

"С 1 марта пенсии будут проиндексированы на 8 %. Точнее не сами пенсии, а заработные платы на основе которых осуществляется расчет пенсий. Поэтому пенсии вырастут в среднем не более чем на 6%, или на 322 грн. Минимальная сумма повышения установлена на уровне 100 грн, максимальная 1500 грн. Ранее Кабмин планировал проиндексировать зарплаты, из которых рассчитываются пенсии на 13%, но решил, что инфляция в 2023 году составила лишь 5,1%, а средняя зарплата выросла на 7%, поэтому 8 % индексации будет вполне достаточно. Другой причиной более низкой индексации является дефицит Пенсионного фонда и Госбюджета. На индексацию может рассчитывать подавляющее большинство пенсионеров - более 10,2 млн из 10,5 млн человек. В том числе 9,5 млн гражданских пенсионеров, 600 тысяч пенсионеров силовых структур и 100 тысяч чернобыльцев", ‒ сказал он.

Как говорит Хмелевский, еще через месяц, с 1 апреля, работающих пенсионеров ждет индексация пенсий.

"С 1 апреля планируется индексация пенсий работающих пенсионеров, в соответствии с увеличением их страхового стажа. Также с 1 апреля, в связи с увеличением минимальной зарплаты, должны вырасти пенсии, которые привязаны к размеру минимальной зарплаты. Такие пенсии вырастут с 2840 грн до 3200 грн", ‒ сказал он.

Как поменяется ситуация с выплатами переселенцам с 1 марта

26 января 2024 года КМУ принял Постановление №94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц". Постановление вступило в силу 1 февраля, а нормы, касающиеся продления помощи на проживание (так называемых "переселенческие") вступят в силу 1 марта.

Как рассказала Наталья Юрлова ‒ юрист общественной организации "Донбасс ЅОЅ"в комментарии "Главреду",

С 1 марта автоматически будут продлены выплаты следующим категориям ВПЛ (независимо от даты перемещения):

Пенсионерам, если по состоянию на 1 января 2024 года размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, которые утратили трудоспособность). К примеру ‒ пенсия мужа 12 тысяч грн, пенсия жены 5 тысяч грн. Жене продлят автоматически, муж не имеет права на продление, если не подпадает под другие критерии;

Людям с инвалидностью I или II группы (независимо от размера дохода);

Ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенку, который болен тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы и другими болезнями;

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности таким, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям воспитателям и приемным родителям.

Как рассказал в комментарию Главреду руководитель ГО "Дискуссионно-аналитический клуб "Украина и мир" Александр Явтушенко, всем вышеуказанным категориям лиц не надо дополнительно подавать никаких дополнительных заявлений или обращений. Если же лицо относится к одной из этих категорий, но выплаты прекратились, необходимо в центр предоставления административных услуг.

Как говорит Юрлова, в случае если лицу не была продлена выплата помощи автоматически, но оно относится к вышеуказанным категориям лиц, ему может быть назначено пособие по заявлению. К примеру, по состоянию на 1 марта лицо не является лицом с инвалидностью I или II группы, однако позже такая инвалидность будет установлена. После установления инвалидности лицо имеет право обратиться с заявлением о предоставлении помощи еще на шесть месяцев.

На данный момент, законодательно урегулировано продление выплат только на именно на это срок, Будут ли продолжены выплаты этим категориям граждан летом пока непонятно, подытожила экспертка.

Как говорит Явтушенко, заявление в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или органы социальной защиты населения нужно подавать нижеследующим категориям ВПЛ:

малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя по заявлению лица, находящегося в семейных, родственных отношениях, при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения, или лица, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства, или лица, в семью которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве);

беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели беременности - для женщин, отнесенных к I - IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС), что подтверждается информацией о номере записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды" или справкой лечебно-профилактического учреждения установленного образца;

лицам, которые потеряли трудоспособность, но не имеют права на пенсионную выплату и/или получают государственную социальную помощь (кроме лиц с инвалидностью I и II группы), если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье в течение трехмесячного периода не превышает 9444 грн;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы И/ИЛИ ребенком с инвалидностью до 18 лет И/ИЛИ лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства И/ИЛИ за лицом, достигшим 80-летнего возраста И/ИЛИ за ребенком, больным тяжелыми заболеваниями;

лицам, которые стоят на учете в центре занятости и у которых есть дети, обучающиеся в учебных заведениях, в т. ч. высших учебных заведениях;

официально трудоустроенные лица, имеющие детей в возрасте до 14 лет и посещающие школу.

Как считает Юрлова, самым уязвимым категориям населения в Украине денежная помощь будет предоставляться ‒ несмотря на бюджетный дефицит.

"Конечно, сокращение выплат ВПЛ связано с сокращением бюджетных средств. Но важно отметить, что наиболее уязвимым категориям лиц помощь будет предоставляться. Если семья не будет иметь права на пособие на проживание ВПЛ, может обратиться за помощью по малообеспеченности. Кроме того, важно понимать, что наибольшей потребностью ВПЛ является жилье. Поэтому целесообразно создавать программу для перекрытия аренды (хотя бы части арендной платы) для лиц, вынужденных покинуть свое место жительства в связи с боевыми действиями или временной оккупацией", ‒ сказала она.

Александр Хмелевский, напротив, считает, что государству имеет смысл сосредоточиться на создании рабочих мест ‒ для всех украинцев.

"Размер выплат очень мизерный и прожить на них невозможно, поэтому все переселенцы, кто имел такую возможность, нашли работу. Вместе с тем в Украине есть тотальная безработица, около 50% трудоспособного населения не имеет работы. Найти работу не могут местные жители ‒ не говоря уже о переселенцах. Нет вины переселенцев в том, что они не нашли себе работу, причиной этого является отсутствие рабочих мест. Поэтому власть должна сосредоточиться на создании рабочих мест, а не отказывать людям в социальных выплатах обрекая их на нищету и страдания", ‒ полагает он.

Чего ждать от курса доллара с 1 марта

Как считает АлександрХмелевский объемы финансирования ЕС сократятся по сравнению с 2023 г. Все это будет приводить к сокращению валютных резервов НБУ и усиливать девальвациюю

"Хотя размер валютных резервов вполне достаточен для поддержания стабильного курса гривны, однако в условиях сокращения иностранного финансирования, Нацбанку придется идти на умеренную девальвацию. В феврале курс доллара на межбанковском рынке уже достиг 38,62 грн. Следующей целью является курс 39,0 грн за доллар, которая будет достигнута в ближайшие 2-3 недели. В марте валютный курс на межбанковском валютном рынке будет колебаться в пределах 38,0-39,5 грн за доллар. По евро курс будет колебаться на уровне 41,0- 43,0 грн", - сказал он.

Как говорит эксперт, несмотря на вполне достаточные валютные резервы (38,5 млрд) Нацбанку все равно придется идти на умеренную девальвацию.

"В течение января 2024 валютные резервы НБУ снизились почти на 2 млрд. долларов и составили по состоянию на 1 февраля 38,5 млрд. Хотя размер валютных резервов вполне достаточен для поддержания стабильного курса гривны, однако в условиях сокращения иностранного финансирования, Нацбанку придется идти на умеренную девальвацию. В феврале курс доллара на межбанковском рынке уже достиг 38,62 грн. Следующей целью является курс 39,0 грн за доллар, которая будет достигнута в ближайшие 2-3 недели. В марте валютный курс на межбанковском валютном рынке будет колебаться в пределах 38,0-39,5 грн за доллар. По евро курс будет колебаться на уровне 41,0- 43,0 грн", - сказал он.

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