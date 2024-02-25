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Украинцам пересчитают пенсии через несколько дней: кому и на сколько увеличат

Дмитрий Видоменко
25 февраля 2024, 09:08
В Украине с 1 марта размер индексации пенсий составит 8%. Такой размер прибавки учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний за три года роста зарплат.
Пенсионер, пенсии
Украинцам пересчитают пенсии с 1 марта / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта 2023 года размер индексации пенсий составит 8%. Такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний за три года роста зарплат. Об этом рассказала в комментарии порталу "Обозреватель" замминистра соцполитики Дарья Марчак.

"Индексация на 8% рассчитана по формуле, предусмотренной законодательством. В формуле расчета размера инфляции есть показатель инфляции за прошлый год. Инфляция была в размере всего 5,1%, поэтому и размер индексации получился вот таким", – рассказала чиновница.

Особо отметим, что в Украине ежегодная индексация считается по формуле ‒ действующий размер пенсии и плюс размер индексации в процентах. В свою очередь, размер индексации считают так ‒ 50% среднего за три года роста зарплат + 50% инфляция за прошлый год

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Индексация коснется более 10 млн украинцев:

  • 9,5 млн. гражданских пенсионеров;
  • около 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств;
  • почти 100 тысяч "чернобыльцев".

Кто такая Дарья Марчак?

Первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.
Родилась 9 июля 1984 года.

В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории.

С 2012 по 2013 год - редактор сайта forbes.ua.

С января 2015 по май 2016 года – советник министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов.

В 2016-2017 году - директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта".

2017-2019 года - советник министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года-эксперт проекта „Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR).

С марта 2018 по август 2019 года – консультант Всемирного банка по адвокации земельной реформы в Украине.

С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия „Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах).

26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя министра социальной политики Украины.

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделение "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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