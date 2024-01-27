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Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты

Руслана Заклинская
27 января 2024, 16:56
Некоторые надбавки к пенсиям назначаются автоматически, а некоторые требуют представления соответствующих документов и заявлений.
Украинцы получат надбавки к пенсиям: кому и на сколько повысят выплаты
Кто и как может получить прибавку к пенсии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские пенсионеры могут увеличить размер своих выплат благодаря надбавкам, которые предоставляются в зависимости от возраста или стажа работы. Люди, достигшие 70 лет, получат 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Это касается пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340 гривен. Об этом рассказала руководитель управления пенсионного обеспечения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская в эфире телемарафона.

Кроме того, пенсионеры могут получить надбавки за каждый год страхового стажа, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый дополнительный год стажа размер пенсии увеличивается на 1%, но не более 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 гривен). Следовательно, максимальный размер доплаты за каждый дополнительный год стажа составляет - 23,61 грн.

По словам Поляковской, некоторые надбавки назначаются автоматически, а некоторые требуют представления соответствующих документов и заявлений.

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"Следующие доплаты, где не нужно обращаться и они назначаются автоматически, это если лицо достигает 65-летнего возраста и имеет необходимый стаж: женщина 30 лет, мужчина 35 лет. Им устанавливается доплата, если размер пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты. С 1 января минимальная зарплата повысилась и составляет 7100 грн", - отметила она.

В частности, если размер пенсии человека, достигшего 65 лет, составляет менее 2840 грн, ему автоматически будет назначена соответствующая доплата. Дополнительные выплаты также распространяются на пенсионеров 70, 75 и 80 лет.

Представитель ПФУ отметила, что пенсионеры, которые имеют на своем содержании несовершеннолетнего ребенка и не работают, могут получить надбавку на нетрудоспособных несовершеннолетних детей. Для этого им нужно подать заявление и свидетельство о рождении ребенка.

Украинцы, которые вышли на пенсию по общеобязательному государственному страхованию, получают дополнительно 150 грн. В то же время, пенсионерам-военнослужащим предоставляется надбавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ее пересчитывают при каждом изменении прожиточного минимума.

Выплата пенсий в Украине

Напомним, с 1 марта 2024 года в Украине запланирована индексация пенсий, их повысят на 13%. Однако эксперты отмечают, что повышение коснется не всех пенсионеров. Индексацию применят к "голой" пенсии, без учета возможных надбавок. Также она может быть меньше 13% в некоторых случаях, а те, кто вышел на пенсию последние несколько лет, останутся без повышения.

Также некоторые украинские пенсионеры могут оказаться без выплат, если в течение полугода не снимают деньги с пенсионного счета, особенно это касается карточных счетов. Эта ситуация также может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер в течение полугода не приходит за пенсией.

Кроме этого, пенсионеры могут получить ежемесячную доплату в размере 944 грн. Эта норма предусмотрена законодательством и реализована решением Кабинета Министров. Под такую доплату могут подписаться пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые живут в одиночестве или нуждаются в постоянном постороннем уходе по здоровью и получают пенсию по возрасту.

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