Январский пересчет пенсий: кто получил прибавку в тысячи гривен

В Украине в январе пенсии пересчитали четырем категориям пенсионеров. Больше всего получили те, кто и ранее имел максимальную пенсию.

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Кроме того, в Кабмине обещают, что должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в январе 2024 пенсии пересчитали четырем категориям пенсионеров. Самую большую добавку получили те, кто по-прежнему имел максимальную пенсию. Их выплаты возросли с 20 930 грн до 23 610 грн. А минимальная пенсия увеличилась всего с 2093 до 2361 грн. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Перерасчет пенсий в Украине в нынешнем году пройдет в несколько этапов. И он связан в первую очередь с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Кроме того, в Кабмине обещают, что должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

Также, вместе с повышением минимальной зарплаты, увеличился и гарантированный размер пенсии для украинцев, которые выполнили определенные условия ‒ это 30 лет страхового стажа для женщин, 35 лет страхового стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2680 грн, а с 1 января – 2840 грн.

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Как повысят зарплаты в марте

В марте пройдет традиционная индексация пенсий. Их размер зависит от двух факторов: динамики средней заработной платы и инфляции. Сообщается, что повышение пенсий может составить около 15%. Далее ‒ чем больше у пенсионера была зарплата и чем больше у него стаж, тем большую выплату он будет получать.

Повышение зарплат в апреле

В апреле минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате снова поднимут гарантию для 65-летних, имеющих достаточный стаж. Вместо 2840 грн пенсия вырастет до 3200 грн.

Проблемы с выплатами зарплат и пенсий

Как ранее сообщал Главред, в Украине возможны задержки в выплатах пенсий и зарплат госслужащим и учителям, если страна не получит финансовую помощь от США и ЕС в начале следующего года.

Также министр социальной политики Оксана Жолнович, заявила, что Пенсионный фонт стабильно держится за счет внутренних поступлений. Она подчеркнула, что пенсии обеспечиваются внутренними средствами, которые поступают от налогоплательщиков. Таким образом, нет оснований для волнений о выплате пенсий, даже в случае отсутствия международной финансовой помощи.

Кроме этого, Кабинет министров Украины принял решение о продление срока физической проверки пенсионеров в Ощадбанке до 1 апреля 2024 года. Идентификацию можно пройти как лично, так и виртуально через электронный кабинет Пенсионного фонда или в Ощадбанке, используя видеоидентификацию.

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