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Пенсионеры и учителя могут остаться без денег: задержка будет из-за отсутствия помощи - FT

Ангелина Подвысоцкая
27 декабря 2023, 16:51
Украина нуждается в срочной финансовой помощи от США и Евросоюза.
Пенсионеры и учителя могут остаться без денег: задержка будет из-за отсутствия помощи - FT
Пенсионеры и учителя могут остаться без денег / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине могут серьезно задержать выплату пенсий и зарплат учителям, госслужащим. Это все может произойти, если Украина не получит финансовую помощь от США и ЕС в начале следующего года. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Financial Times.

Она добавила, что украинская экономика может перейти в режим "выживания" без этой помощи, которая "нужна нам срочно".

Сейчас украинское правительство пытается найти деньги для оплаты госуслуг и выплат, если обещанное финансирование не поступит в ближайшее время. Бюджет потребует 37 миллиардов внешней поддержки.

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Украина будет отдавать приоритет оборонным потребностям и обслуживанию долга. Из-за этого финансирование социальных секторов окажется перед большими рисками. Без своевременной зарплаты могут остаться 500 тысяч госслужащих, 1,4 миллиона учителей и 10 миллионов пенсионеров.

По мнению западных чиновников, украинская экономика может продержаться всего несколько месяцев за счет внутренних заимствований или монетарного финансирования со стороны центрального банка. Это может привести к подрыву финансовой стабильности и развертыванию инфляции. Из-за этого Украина может стать еще более зависимой от иностранной финансовой поддержки.

Свириденко отметила, что за первые 11 месяцев 2023 года Украине удалось собрать на 4,4 миллиарда долларов налогов больше, чем в прошлом году.

Военная помощь Украине

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, что поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

Вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп способен сорвать сделку между Демократической и Республиканской партиями, направленную на изменение иммиграционного законодательства и принятия Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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