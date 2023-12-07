Сенат США не вынес на голосование вопрос о помощи Украине: Байден назвал это "шантажом"

Глава Белого дома заявил, что "ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр".

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Законопроект о выделении помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов. Таким образом, документ не смог получить 60 голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможность начать дебаты по законопроекту.

Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

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Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Комментируя отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о предоставлении дополнительных денег на обеспечение национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине, Байден отметил, что ставки слишком высоки.

"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно заангажированную пограничную политику. Это политический шантаж, самый настоящий и простой. Ставки слишком высоки, а последствия - слишком значительны для политических игр", - написал он в соцсети X (Twitter).

Военная помощь Украине от США

20 октября президент США Джо Байден обратился в Конгресс США с запросом почти на 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США. Наибольший запрос Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – предусмотрен для Украины.

Кроме того, Байден также призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

Сенаторы Демократической партии представили оборонный пакет на сумму около $111 млрд, предусматривающий помощь Украине и Израилю.

Тем временем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать за то, чтобы его партия голосовала против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю. Политик настаивает, что помощь должна быть связана с улучшением безопасности на южной границе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

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