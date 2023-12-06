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Демократы внесли в Сенат США новый законопроект: получит ли Украина помощь

Юлия Закрепа
6 декабря 2023, 08:47
Сенаторы Демократической партии представили оборонный пакет на сумму около $111 млрд, предусматривающий помощь Украине и Израилю.
Демократы внесли в Сенат США новый законопроект: получит ли Украина помощь
Военная помощь Украине от США / коллаж: Главред, фото: ОПУ, капитал

Законопроект предусматривает предоставление более $15 млрд в поддержку Украины, в частности на нужды в сферах "военная выучка, обмен разведданными" и "усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Кроме того, документ также предусматривает выделение $10,6 млрд на помощь Израилю, из которых 4 млрд планируется направить на противоракетную оборону, а $1,2 млрд - на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч", передает The Hill.

Там также упоминается о $43,6 млрд на увеличение производственных мощностей Израиля по вооружениям и боеприпасам, а также на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок.

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Среди положений, которые демократы выделили в пакете является выделение примерно $1,4 млрд долларов на наем команд судей по вопросам иммиграции, включая помощников адвокатов, юристов, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другого вспомогательного персонала.

Кроме того, законопроект выделяет сотни миллионов долларов на усилия, направленные на решение проблемы нехватки собранных у мигрантов образцов ДНК, которые были задержаны пограничным патрулем США, а также на усиление лабораторного анализа администрацией по контролю за наркотиками образцов нелегального фентанила для отслеживания нелегальных поставок опиоида обратно к производителям.

Ожидается, что документ будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, 6 декабря. В то же время голосование за законопроект может провалиться, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по защите южной границы.

Пакет помощи от США

Украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко для Главреда рассказал, что есть проблема в сокращении бюджетной помощи, из-за чего придется искать деньги на социальные выплаты.

"6 декабря Сенат США должен провести голосование по выделению пакета дополнительного финансирования на 2024 год для Украины. Каждая из сторон настаивает на своем законопроекте, и беда в том, что они не хотят слышать аргументов другой стороны. Но это принципиально и для Байдена, и для республиканцев. Байден считает, что в случае согласования на позицию республиканцев, его будут считать проигравшим. Республиканцы считают, что если они согласятся на предложение Байдена, то одержат победу. И именно в этом заключается главная проблема", - отметил Фесенко.

сегодня все упирается именно в поиск формального компромисса. Если его найдут - это будет означать, что проект помощи проголосуют.

Военная помощь США Украине: что известно

Напомним, что итоги контрнаступления ВСУ не влияют на уровень поддержки США Украины. Итоги контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или количество поддержки Украины США, заявил представитель Госдепа Дэниел Сайзек.

Эксперт назвал главную причину споров в США. По словам аналитика, желание республиканцев сделать условием помощи Украине самоубийственные для администрации Байдена шаги тормозит весь процесс.

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB. Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию бомб GLSDB, которые США адаптировали для нанесения ударов на почти 160 км.

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