Итоги контрнаступления ВСУ не влияют на уровень поддержки США Украины - Госдеп

Итоги контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или количество поддержки, которые оказывают Украине Соединенные Штаты Америки. Об этом в интервью порталу "РБК-Украина" заявил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.
"Что мы знаем на данный момент? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе", - сказал он.
По словам Сайзека, двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США.
"Президент Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине", - добавил дипломат.
Отвечая на вопрос интервьюера, есть ли шансы, что помощь одобрят в этом году, официальный представитель Госдепартамента США ответил несколько уклончиво.
"Невозможно точно предсказать будущее, но президент Байден запрашивает эту помощь сейчас, именно сейчас. И да, возможно, что это случится в ближайшем будущем", ‒ сказал Сайзек.
Военная помощь Украине от США
15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
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