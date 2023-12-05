'Поставки оружия прекратятся': в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

Поставки оружия могут прекратиться, если Конгресс США не примет решение о финансировании.

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Украина может остаться без поставок оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Поставки военной помощи Украине от США могут прекратиться. Произойдет это в случае, если Конгресс США не одобрит финансирование. Об этом во время брифинга заявил советник президента США Джо Байден по вопросам безопасности Джейк Салливан.

Сейчас Конгресс решает, продолжать ли поддержку Украины или "игнорировать уроки истории и позволить Путину преобладать".

"Без действий Конгресса у администрации президента до конца года закончатся ресурсы для предоставления большего количества оружия и оборудования для Украины и для предоставления вооружения из американских военных запасов без ущерба нашей собственной военной готовности. Ресурсы, которые Конгресс предоставил для Украины и других нужд в сфере национальной безопасности, остановили российское продвижение в Украине, помогли Украине достичь существенных военных побед, включая отвоевание более 50% территории, которую Россия оккупировала", – сказал Салливан.

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Он добавил, что у США заканчиваются деньги и "почти закончилось время". Салливан призвал Конгресс одобрить запрос Байдена о финансировании помощи Украине.

"Если не будет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не сможем продолжать передавать оружие", – добавил он.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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