УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2023, 00:50
Поставки оружия могут прекратиться, если Конгресс США не примет решение о финансировании.
'Поставки оружия прекратятся': в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине
Украина может остаться без поставок оружия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Поставки военной помощи Украине от США могут прекратиться. Произойдет это в случае, если Конгресс США не одобрит финансирование. Об этом во время брифинга заявил советник президента США Джо Байден по вопросам безопасности Джейк Салливан.

Сейчас Конгресс решает, продолжать ли поддержку Украины или "игнорировать уроки истории и позволить Путину преобладать".

"Без действий Конгресса у администрации президента до конца года закончатся ресурсы для предоставления большего количества оружия и оборудования для Украины и для предоставления вооружения из американских военных запасов без ущерба нашей собственной военной готовности. Ресурсы, которые Конгресс предоставил для Украины и других нужд в сфере национальной безопасности, остановили российское продвижение в Украине, помогли Украине достичь существенных военных побед, включая отвоевание более 50% территории, которую Россия оккупировала", – сказал Салливан.

видео дня

Он добавил, что у США заканчиваются деньги и "почти закончилось время". Салливан призвал Конгресс одобрить запрос Байдена о финансировании помощи Украине.

"Если не будет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не сможем продолжать передавать оружие", – добавил он.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь вторжение России Джейк Салливан
Реклама

Главное за день

"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и США

"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и США

02:25 Мир
"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

00:50 Политика
ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

00:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:25

"Процесс распада РФ неизбежен": Тука сказал, чего боятся Европа и США

01:35

Эксперт спрогнозировал, что может спровоцировать бунты в России

00:50

"Поставки оружия прекратятся": в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине

00:33

Нужно найти три конфеты среди снежных эльфов: чрезвычайно сложная загадка

00:01

ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
04 декабря, понедельник
23:45

Почему слово "меценат" ранее писали с большой буквы: Авраменко рассказал "секрет"Видео

23:04

Маразм крепчал: пони из популярного мультика признана в РФ экстремисткой

22:49

Бывший глава ЦРУ разнес Запад и назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ

22:35

Раздались взрывы и начался пожар: россияне атаковали Харьковщину "шахедами"

Реклама
22:26

На юге - "урожай" из пленных оккупантов, Россия устроила новый "ад" на фронте

22:17

Весь год будет успешным и в достатке: в какой цвет одеться на Новый год-2024Видео

21:33

Сыну известного ведущего потребовалась срочная операция

21:28

Освобождение ВСУ территорий и распад России: Тука назвал оптимальный сценарийВидео

21:09

Путин пригрозил странам Балтии, поставив странное условие

21:02

17-летняя дочь Фреймут похвасталась бойфрендом и "выдающимися способностями"

20:21

"Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев

20:17

Под Бахмутом Россия давит на ВСУ пехотой, бронетехнику "отложила на потом"

20:17

Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

20:08

"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

20:02

Мосийчук об обороне Юга: правоохранители должны дать честный ответ на вопрос, почему командование не выполнило инструкцию

Реклама
19:49

Ведущая 1+1 показала новорожденную дочь и назвала ее необычное имя

19:30

В Севастополе все меньше российских кораблей - OSINT

19:21

Антициклон и холодина не отступают: в Украине ударит 15 градусов мороза

19:16

Зима усложнит бои, НАТО окажет Украине долгосрочную поддержку – Столтенберг

19:10

Новая термобарическая боевая часть в Shahed-131/136: что этомнение

19:03

ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске - в СтратКоме подтвердили удар

18:48

Российские оккупанты убили известного украинского экс-футболиста

18:48

2024 год станет годом сдвигов на фронте: Снегирев - о поражении РФ

18:42

Григорий Козловский: наши ребята из "Рух" U-13 достойно победили в турнире Number One Cup актуально

18:24

Россия начала наступление на востоке Украины: экс-командир "Азова" рассказал о большой опасности

18:21

Идеальные 6 упражнений, если дома мало места: тренировка для крошечной квартиры на 6 минутВидео

18:03

Дидух высотой 6 метров и современная коляда: подробности проекта "Рождество. Ты не один"

18:01

В Украине изменят порядок мобилизации: в Раде раскрыли подробности

17:59

Кто из украинцев может остаться без субсидии и как этого не допустить

17:43

Старый Новый год 2024: дата и приметы согласно новому церковному календарю

17:38

Кристина Орбакайте вернулась в РФ, чтобы развлекаться с путинистамиВидео

17:35

Рис творит чудеса: зачем опытные хозяйки кладут несколько зерен в солонку

17:32

Без жертв не обошлось: в РФ фура на скорости влетела в колонну РосгвардииВидео

17:25

Безногий и однорукий фигурист-путинист Костомаров захотел стать боксером

16:59

Это должен сделать каждый, у кого есть цветы: секретный лайфхак с чаем, и растения с легкостью переживут зиму

Реклама
16:56

Россия – уже угроза странам Балтии: генерал НАТО дал оценку ситуации

16:53

В Болгарии "разбираются" с поставками Украине 100 БТР

16:44

Почему зеваешь во время молитвы: простые ответы на сложные вопросы

16:19

Получите много денег: что положить под подушку 5 декабря, чтобы притянуть богатство

16:18

Китайский Новый год 2024: когда праздновать и чего ждать от Дракона в грядущем году

16:15

ВСУ получили еще 5000 FPV-дронов от Операции "Єдність", – UNITED24

16:08

Мазепа Игорь Александрович досье

16:05

Дерматолог показала гениальный лайфхак, как очистить спонж от косметики с помощью маслаВидео

16:05

РФ накопила 870 ракет и ставит на "шахеды": в ВСУ раскрыли планы Путина

16:03

Даже в Кремле не знают точной цифры: разведка Британии оценила потери России

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять