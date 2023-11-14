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Советник Байдена о помощи Украине: Возможности США уменьшаются с каждой неделей

Анна Ярославская
14 ноября 2023, 06:46обновлено 14 ноября, 07:23
Национальные интересы США понесут ущерб, если не будет обеспечено стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы.
Джейк Салливан, Капитолий
Джейк Салливан заявил, что нацбезопасность США пострадает, если Конгресс не примет помощь Украине и Израилю / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

"Это уже влияет на нашу способность дать Украине все, что ей нужно. И этот эффект со временем будет только усиливаться", - сказал Салливан во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

Советник Байдена подчеркнул, что Конгресс США должен принять запрос президента, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

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"Мы подробно описали все, что нам нужно, в том числе для Украины, и нам это нужно до сих пор, нам это нужно как можно скорее (...) Национальные интересы Соединенных Штатов понесут серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы", - отметил он.

По его словам, правительство активно работает с республиканцами и демократами в обеих палатах американского Конгресса, чтобы обеспечить поддержку этой инициативы.

Салливан также предостерег Конгресс от доведения ситуации до правительственного "шатдауна". Он отметил, что такое развитие может стать "сокрушительным ударом" прежде всего для американских военных, которые защищают интересы национальной безопасности США.

Кроме того, по его словам, потенциальный "шатдаун" пошлет международной общественности сигнал, "что Соединенные Штаты не могут объединиться на двухпартийной основе". Это особенно важно в момент, когда мир испытывает турбулентность, в том числе из-за войны РФ против Украины и борьбы Израиля против террористов ХАМАС.

Военная помощь США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

При этом Минобороны США призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Сингх добавила, что США уже использовали более 95% из общей суммы $62,3 млрд, которые были выделены на поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

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