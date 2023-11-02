Спикер Палаты представителей поддерживает помощь Украине, но есть "но" – Politico

Майк Джонсон поддерживает предоставление помощи Украинскому государству, однако провел четкую линию против объединения ее с деньгами для Израиля.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает предоставление помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео ВВС, командование Объединенных сил ВСУ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в разговоре с республиканцами в Сенате заявил, что он поддерживает предоставление помощи Украине, но в то же время он выступает за то, чтобы не объединять эти средства вместе с деньгами для Израиля.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что новый спикер дал понять, что он будет поддерживать предоставление средств на оборону Украины даже в том случае, если выделенная сумма будет отличаться по размеру от того, чего хочет президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Также Джонсон во время разговора с сенаторами сказал им, что усиление охраны границ США и предоставление финансовой помощи Украине "неразрывно переплетены".

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В то же время сенатор-республиканец Джош Хоули обратил внимание на неприемлемость для Джонсона голосовать за помощь Украине и Израилю вместе. Когда Хоули говорил о том, какую позицию занимает Джонсон в отношении Украины и Израиля, то сказал: "Он повторял снова и снова, что для него это просто цифры, которые нельзя принимать вместе".

Потребность поддерживать Украину остается

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что насущная потребность поддержки Украины остается. Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов очень важно помочь украинцам в их борьбе против российских оккупантов, агрессия которых до сих пор продолжается.

"Мы считаем, что поддержка Украины остается необходимой, и в дальнейшем важно, чтобы Соединенные Штаты были рядом для того, чтобы помочь Украине защититься от этих ужасных атак, которые РФ совершила и продолжает совершать против них", – цитирует слова Миллера Укринформ.

Также Миллер выразил убеждение, что Конгресс поддержит дополнительный пакет с финансированием помощи Украине, если по нему состоится голосование.

Германия не снизит поддержку Украины из-за войны в Израиле

О помощи Украине в условиях войны высказались также в Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что ФРГ не снизит поддержку Украины из-за войны в Израиле. Он подчеркнул, что эта поддержка является обязанностью его страны.

"Это позиция, которая не подлежит дискуссии", – подчеркнул Писториус.

В то же время он неоднозначно ответил на вопрос, может ли Израиль рассчитывать на такую же помощь от Германии. Он отметил, что этот вопрос пока не возникает, и добавил, что "израильтяне нуждаются в материалах в очень ограниченном объеме".

Военная помощь Украине от США

Раньше лидер "республиканцев" высказался о помощи Украине. По мнению лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, США должны предоставить помощь и Украине, и Израилю одним пакетом. Действия оси зла – Китая, России и Ирана – испытание для американцев и всего мира. Для достижения безопасности нужно помочь Киеву выиграть войну. Иначе имперские амбиции главы Кремля Владимира Путина возрастут и война может прийти уже на Запад.

Также ранее сообщалось, что Байден может наложить вето на пакет помощи Израилю, если из него исключат Украину. В администрации Байдена убеждены, что предложение республиканцев не соответствует нацбезопасности США.

Тем временем в Республиканской партии США выдвинули условия к Администрации президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Украины – в Конгрессе США хотят услышать "стратегию победы". Конгрессмены требуют от президентов США и Украины назвать критерии завершения войны.

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