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Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам - Залужный

Ангелина Подвысоцкая
1 ноября 2023, 22:25
Украина нуждается в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из позиционной войны.
ВСУ, Залужный
Залужный назвал 5 пукнтов, которые необходимы для победы Украины / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Офис президента

Украина может одержать победу в кровавой войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Однако для этого Украине нужна помощь западных партнеров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине. Об этом говорится в колонке для The Economist.

Этими пунктами являются:

  • преимущество в воздухе,
  • радиоэлектронная борьба,
  • контрбатарейная борьба,
  • минно-взрывные технологии,
  • наращивание резервов.

Все это может помочь выйти из позиционной войны, когда бои ведутся на стабильных фронтах и постоянно истощают силы.

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"Вооруженные силы Украины нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из такой войны", - сказал Залужный.

Преимущество в воздухе

Контроль в небе является приоритетным вопросом для Украины, говорит Залужный. Это поможет активнее проводить широкомасштабные наземные операции. Сейчас продвижение усложняется, потому что российские системы противовоздушной обороны препятствуют украинским самолетам.

"Военно–воздушные силы России понесли огромные потери, и мы уничтожили более 550 ее систем противовоздушной обороны, но она сохраняет значительное преимущество над нами и продолжает строить новые штурмовые эскадрильи", - отметил Залужный.

С таким преимуществом Украина сможет наносить массированные удары, используя сигнальные приманки и ударные беспилотники, что перегрузит российские системы ПВО.

"Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлечь российские планерные бомбы. И мы должны ослеплять тепловизионные камеры российских беспилотников ночью с помощью стробоскопов", – добавил он.

Радиоэлектронная борьба

Залужный заявил, что Украина нуждается в современных системах радиоэлектронной борьбы и разведки. В свое время РФ модернизировала свои силы РЭБ и разработала 60 новых типов техники.

Контрбатарейная борьба

По данным главнокомандующего ВСУ, РФ делает успехи в направлении контрбатарейной борьбы. Они применяют разведывательные дроны и барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые могут быть наведены наземными корректировщиками.

Украине нужно использовать наземные антенны, чтобы сделать украинские снаряды более точными в условиях, когда оккупанты будут применять "глушилки".

"Нам нужно шире использовать беспилотники-камикадзе для поражения российской артиллерии. И нам нужно, чтобы наши партнеры присылали нам лучшее артиллерийское разведывательное оборудование, которое может определять местонахождение российских пушек", – отметил Залужный.

Минно-взрывные технологии

Российские оккупанты заминировали украинские земли и западного оборудования для разминирования оказалось недостаточно. Даже тогда, когда украинские защитники прорывают минные поля, враг их снова очень быстро восстанавливает. Залужный говорит о необходимости получить радарные датчики, которые обнаруживают мины в земле с помощью незаметных импульсов света.

К тому же минные заграждения можно преодолеть с помощью реактивных двигателей от самолетов, водометов или кассетных боеприпасов. Полезными в разминировании могут стать и туннельные экскаваторы, работы с плазменными горелками.

Наращивание резервов

Украина работает над введением единого реестра призывников. В дальнейшем планируется расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

"Мы также вводим "боевую стажировку", которая предусматривает направление недавно мобилизованных и обученных военнослужащих в опытные фронтовые подразделения для их подготовки", – сообщил Залужный.

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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война в Украине вторжение России Валерий Залужный
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