'Тактическое поражение': майор - о том, что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки

Алексей Гетман убежден, что уход из Авдеевки не изменит ситуации на восточном фронте.

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Что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/alexeyhetman

Российские оккупанты штурмуют позиции украинских военных вблизи Авдеевки. Там продолжаются очень ожесточенные бои. Майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что будет в случае выхода украинских военных из Авдеевки. Об этом сообщает Эспрессо.

Он убежден, что это не влияет на ход боевых действий на Восточном фронте.

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"Россияне возобновили наступательные действия на Авдеевку, и это более политическая цель, чем тактическая. В Институте изучения войны (ISW) аналитики считают, если ВСУ придется выйти из Авдеевки, то это не повлияет существенно на ход событий на войне, на Восточный фронт. Авдеевка – это плацдарм для возможного наступления на Донецк", - сказал Гетман.

В то же время он отметил, что из Авдеевки ВСУ могут контролировать весь оккупированный Донецк.

"Как с Бахмутом, так и с Авдеевкой, если нам придется отойти, то существенно ничего не изменится. Это будет тактическое поражение, тактический уход, но стратегически ничего не изменит", – резюмировал Гетман.

Кто такой Алексей Гетман? Алексей Гетман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ситуация в Авдеевке

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уничтожили бригаду оккупантов в ходе боев за Авдеевку. Оккупанты несколько раз пытались окружить город, однако украинские войска отбивали все атаки.

По данным журналистов Bild, Авдеевка оказалась под угрозой окружения. Оккупанты заходят с флангов, а для логистики остался единственный маршрут через село Орловка.

Позже в ВСУ сообщили о самом крупном поражении РФ. Российское наступление в районе Авдеевки привело к чрезвычайно высоким потерям. За последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысячи человек, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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