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РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

Алексей Тесля
27 октября 2023, 13:50
Оккупанты несколько раз пытались окружить Авдеевку, но каждый раз ВСУ останавливали их, рассказал президент.
Зеленский
Владимир Зеленский оценил потери РФ у Авдеевки / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/zhebrivskyi, president.gov.ua

В ходе штурма Авдеевки Донецкой области армия страны-агрессора РФ лишилась как минимум одной бригады, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял как минимум бригаду", - подчеркнул он в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности по усилению украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

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Зеленский поблагодарил Сунака за мощные слова поддержки Украины, которые прозвучали в британском парламенте 23 октября.

Президент также выразил благодарность за всю своевременную и разностороннюю помощь от Соединенного Королевства, в частности за недавний пакет оборонной поддержки на 100 млн фунтов стерлингов.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что РФ несет большие потери возле Авдеевки. С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. окупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки на Донетчине, но у них мало шансов захватить город. Украинским военным нужно продержаться несколько недель, потом ситуация изменится. Такой прогноз озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

На российском пропагандистском телевидении призвали "стереть Авдеевку с лица земли" вместе с мирными жителями, которые до сих пор находятся в городе.

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Авдеевка Владимир Зеленский война России и Украины Риши Сунак
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