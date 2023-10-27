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РФ несет большие потери возле Авдеевки: как это повлияет на ситуацию на фронте - ISW

Анна Ярославская
27 октября 2023, 06:56
С 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. окупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.
Авдеевка, танк рф
Большие потери техники под Авдеевкой вероятно подорвут наступательный потенциал РФ - ISW / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, МО РФ

Российские оккупанты потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале этого года. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW считают, что большие потери армии РФ под Авдеевкой, вероятно, подорвут российские наступательные возможности в долгосрочной перспективе. При этом российское командование, вероятно, будет пытаться компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники.

Сообщается, что с 10 октября 2023 года армия РФ потеряла более 5 тыс. окупантов и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки.

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"Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли как минимум 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, российское командование перебросило дополнительные силы к Авдеевке, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия.

Аналитики напомнили, что широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную маневренную механизированную войну во время наступления российских военных зимой-весной 2023 года, что привело к дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов под Угледаром в январе и феврале 2023 года.

Большие потери под Угледаром, вероятно, помешали российскому командованию осуществить длительные механизированные наступления в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года.

"Недавние потери российской техники под Авдеевкой, как представляется, гораздо больше, чем предыдущие под Угледаром. Остается непонятным, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование от проведения еще одной серии крупных механизированных штурмов под Авдеевкой", - отмечают аналитики.

Карты боев Института изучения войны
Карты боев Института изучения войны / understandingwar.org

Эксперты добавляют также, что страна-агрессор РФ постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для преодоления дефицита техники, но масштабы даже отдаленно недостаточны для компенсации потерь российской техники в Украине.

Недавние потери российской техники под Авдеевкой, вероятно, приведут к еще большему дефициту, говорится в отчете ISW.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупационные войска пытаются наступать в районах Авдеевки, Лимана и Купянска. Вместе с тем Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его мнению, наступление россиян под Авдеевкой – это очередное "отрезвляющее напоминание" о том, что Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину, именно поэтому для США и союзников важно продолжать поддержку Киева.

На российском пропагандистском телевидении призвали "стереть Авдеевку с лица земли" вместе с мирными жителями, которые до сих пор находятся в городе.

С 10 октября на Авдеевском и Марьинском направлениях потери российских оккупантов составляют более 5 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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