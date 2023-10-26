Колонны техники в огне: ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку

С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5000 солдат. Некоторые подразделения РФ начинают бунтовать.

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ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку / Коллаж Главред: фото: Генштаб ВСУ, Миноброны РФ

С 10 октября на Авдеевском и Марьинском направлениях потери российских оккупантов составляют более 5 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"С 10 октября примерно уже более 5 тысяч враг потерял личного состава убитыми и ранеными только на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также уже цифра доходит до 400 единиц бронетехники. Такие потери у врага. Но он пытается что-то подтянуть, перебрасывает определенные резервы с других направлений. Наши разведчики это все фиксируют, и командование делает определенные выводы", - сказал Штупун в эфире телемарафона.

Спикер отметил, что враг бросает преимущественно пехоту, но в последнее время фиксировались также механизированные колонны.

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Однако по его словам, наши военнослужащие успешно уничтожили их. Как видно, многие танки и бронированные военные машины были признаны недееспособными. Однако враг продолжает наступать с пехотой. Штупун также сообщил, что зафиксированы случаи отказа пехоты продолжать наступление.

"Фиксируются случаи отказа, в частности представителями отрядов Шторм-Z, которые начинают в некоторых подразделениях бунтовать", - сказал Штупун.

В ВСУ добавили, что РФ отводит батальоны, понесшие большие потери, и ставит на их место другие.

По словам Штупуна, враг пытается окружить город Авдеевка и активно использует авиацию, кроме того, массово перебрасывает тяжелую технику с южного направления, но это сопровождается значительными потерями для него.

Как сообщил Александр Штупун, противник нанес 16 авиаударов на Таврическом направлении за последние сутки, большинство из них в районе Донетчины. Использовались вертолеты К-52 и самолеты Су-25.

Наступление России на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска и сам Владимир Путин, изменили свои публичные заявления относительно наступления оккупантов на город Авдеевка в Донецкой области. Специалисты Института изучения войны считают, что эти изменения в риторике приводят к "снижению ожиданий" в отношении продвижения российской армии.

В то же время, генерал Александр Сырский, который командует Восточной группировкой ВСУ, также отметил попытки россиян прорваться под Купянск с целью окружить город. Важно заметить, что Купянск является важным железнодорожным узлом для оккупантов.

Также, за последние сутки на Таврическом направлении, украинские войска продолжили наносить значительные потери российским оккупантам. Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 боевиков и разрушили 49 единиц военной техники врага, включая два самоходных миномета "Тюльпан".

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