РФ пытается прорваться под Купянском, чтобы окружить город - Сырский

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянского леса.

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Оккупанты пытаются прорваться под Купянском, чтобы окружить город / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, t.me/osirskiy

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ под Купянском. Враг хочет окружить город. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в интервью УНИАН.

"Агрессор пытается прорвать нашу оборону в районе Купянского леса и на трассе Орлянское - Петропавловка, с целью выхода непосредственно в Купянск с последующим его блокированием и окружением", - сказал Сырский.

Он добавил, что на Восточном фронте сложная ситуация. Оккупанты пытаются наступать по всей линии обороны. Основные усилия они бросают на Купянское и Бахмутское направления.

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"На отдельных участках враг активно применяет бронетехнику, в первую очередь танки, для поддержки действий своей пехоты при сохранении интенсивности артиллерийского огня и ударов авиации", - добавил Сырский.

В то же время он отметил, что украинские военные отражают атаки врага и наносят ему серьезные потери. У оккупантов огромное количество потерь в личном составе, но они постоянно перемещают резервы, чем восстанавливают свои силы.

Ситуация на фронте

Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".

На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.

Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

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