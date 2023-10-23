Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

За сутки на Лиманско-Купянском направлении украинские воины отбили 20 атак, в частности в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.
При этом враг нанес 13 авиаударов за прошедшие сутки. Это на 10 авиаударов больше, чем позавчера, отметил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, сообщает Армія Inform.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что украинские воины на этом направлении не только обороняются, но и при любой возможности пытаются улучшить свои позиции и отбросить врага от линии соприкосновения.
При этом во время посещения командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским Купянского направления были приняты определенные решения для усиления маневренной обороны.
"Буквально позавчера генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных на купянском направлении. Мы знаем, что на этом направлении враг пробует атаковать наши позиции, у него ничего не получается. Но командующий Восточной группировки войск непосредственно с командирами бригад и подразделений на этом направлении обсудил текущую ситуацию, были даны определенные распоряжения, приняты решения для усиления нашей маневренной обороны", - добавил Фитьо.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось, что враг бросает на прорыв мощные резервы: РФ нацелилась на захват двух городов. Российское наступление на Авдеевку может продлится долго, предупредил Иван Тимочко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ. На Лимано-Купянском направлении ситуация напряженная, предупредил Владимир Фитьо.
Ранее оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке . Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Стрелковые бои слышны круглосуточно. оккупанты готовят из всего, что у них есть, сообщил мэр Авдеевки.
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