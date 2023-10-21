'Украинцы не забудут этих депутатов': Данилов отреагировал на сторонников УПЦ МП

Именно этот институт имеет руководство в Москве, призывающее убивать наших граждан, убивать наших детей, считает Данилов.

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Данилов рассказал о сторонниках УПЦ МП в ВРУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, СНБО, УПЦ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что украинцы не забудут народных депутатов, которые в первом чтении не отдали свой голос за законопроект, позволяющий запретить УПЦ МП.

"Количество голосов (267 голосов "За" - ред.), которые получил этот законопроект, говорит, что сегодня достаточно прочная подушка для того, чтобы депутаты в конце концов проголосовали. Имеем в виду, что о тех депутатах, которые не будут в этом участвовать и не будут голосовать за этот закон, народ Украины точно не забудет. Более того, меня удивляют депутаты, которые поддерживают Московскую церковь на территории нашей страны", - заметил Данилов в интервью "Українському радіо".

Он отметил, что "именно этот институт имеет руководство в Москве, которое призывает убивать наших граждан, убивать наших детей".

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"Мы к религии не имеем никакого отношения. Хотите общаться с Богом, общайтесь, сколько вам угодно. Но распространять и насаждать здесь институты, которые работают непосредственно с центром в Москве - это недопустимая вещь и с этим будет поставлена точка. Но все происходит. в рамках законодательства", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, что Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар . Ядерный шантаж Кремля будет оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут подвергаться такому шантажу, заявил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году . Секретарь СНБО считает, что конфликт в Израиле стал следствием захватнической войны против Украины.

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