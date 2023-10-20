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Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

Юлия Куришко
20 октября 2023, 09:00 обновлено 20 октября, 09:25
Вчера за ночь около 50 единиц техники россиян было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.
Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку
В Авдеевке тяжелая ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, отдельная президентская бригада

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что сейчас ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия со вчерашнего дня уже сутки штурмует, новая волна ушла.

"Мы понимали, что они полезут в ближайшие дни, но не думали, что они уйдут ночью. Хотя военные четко сказали, что ночью будут штурмы, ребята были готовы. Новая волна не менее мощная чем та, что была 10-11 октября. Снова большое количество техники", - отметил Барабаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

По предварительным данным, только вчера за ночь около 50 единиц техники было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.

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"Ребята держатся, все отбили, но очень тяжело. Ситуация тяжелая. Все позиции держатся, но враг давит, не оставляет попыток город окружить", - добавил глава МВА.

В ВСУ раскрыли ситуацию на Авдеевском направлении

"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов", - сказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Также ВСУ в районе Авдеевки уничтожили более 50 танков и 100 единиц бронированной техники РФ. Силы обороны также отбили атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное и Северное Донецкой области.

Кроме того, защитники сдерживают оккупантов возле Марьинки и на шахтерском направлении. На Купянском направлении ВСУ за сутки отбили 30 атак противника.

Напомним, что ВСУ отбили самую крупную атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Это самое масштабное наступление, которое было на Авдеевку за все время войны, начиная с 2014 года, заявил глава Авдеевской городской военной администрации.

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке.Стрелковые бои слышны круглосуточно. Оккупанты палят из всего, что у них есть. условное затишье, которое наблюдаться в течение нескольких дней, завершилось.

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война в Украине Авдеевка
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