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"России не хватает резервов": ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW

Юлия Куришко
20 октября 2023, 08:33 обновлено 20 октября, 08:52
ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта.
'России не хватает резервов': ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW
ВСУ успешно контрнаступают / коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 отдельная механизированная бригада

В Институте изучения войны сообщили, что украинские военные целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные российские резервы.

В отчете ISW по данным экспертов говорится, что российским силам в значительной мере не хватает высококачественных резервов, которые они изо всех сил пытаются создать. Аналитики ISW также ранее отмечали, что ВСУ вступали в бой против превосходящих российских сил, но наносили им большие потери на многих критически важных участках линии фронта.

Аналитик Королевского института Вооруженных сил Джек Уотлинг также отметил, что до тех пор, пока украинские силы могут продолжать наносить высокий уровень потерь российским войскам, "становится возможным подавлять способность России обучать достаточное количество новых войск".

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Главные выводы аналитиков ISW

  • Российские источники продолжали обсуждать масштабные украинские наземные операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Спутниковые снимки, опубликованные 18 октября, позволяют предположить, что в результате удара ATACMS по аэродрому Луганска 17 октября было повреждено несколько вертолетов.
  • 19 октября украинские официальные лица сообщили, что украинские силы за последние десять дней сбили пять российских самолетов в Донецкой области.
  • ВСУ 19 октября продвинулись к югу от Бахмута и в Запорожской области на фоне продолжающихся контрнаступательных операций.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи в Пхеньяне, что, вероятно, является частью усилий РФ по закупке дополнительных боеприпасов у КНДР.
  • Министерство обороны России продолжает усилия по вытеснению остатков боевиков ЧВК "Вагнера" из Сирии.

Ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута. Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на различных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте за украинскими военными.

ВСУ сбили пять российских Су-25. Тарнавский рассказал об успехах на фронте и заявил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задачи.

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой. Юсов подчеркнул, что оккупация Авдеевки для оккупантов является скорее "политической задачей". И ради этой цели ВС РФ готовы пойти на большие потери в живой силе и технике.

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война в Украине контрнаступление ВСУ
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