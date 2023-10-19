ВСУ разбили бронированный 'кулак' РФ под Авдеевкой: ГУР подтверждает потери врага

Россия не считается с сумасшедшими потерями в войсках и средствах в боях за Авдеевку, потому что оккупация города является "политической задачей" ВС РФ.

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Продолжаются жестокие бои с оккупантами / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны РФ, Скриншот

Российские оккупанты потеряли в боях на Авдеевском направлении 63 единицы техники, однако цифры могут быть намного выше, рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов.

Таким образом, разведка подтвердила опубликованную ранее сообществом DeepState информацию об уничтожении бронированного "кулака" ВС РФ на Авдеевском выступлении.

Юсов назвал данные по потерям россиян "не окончательными цифрами".

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"Это не окончательные цифры, и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", - отметил Юсов.

Юсов подчеркнул, что оккупация Авдеевки для оккупантов является скорее "политической задачей". И ради этой цели ВС РФ готовы пойти на большие потери в живой силе и технике.

Бои за Авдеевку

Накануне сообщество DeepState опубликовало спутниковые снимки с подтвержденной уничтоженной военной техникой оккупантов на северном фасе Авдеевского выступа.

На снимках видно, что бой россияне, несмотря на преимущество в силе и средствах, проиграли. На поле боя аналитики насчитали по меньшей мере 63 единицы уничтоженной техники, а количество погибших оккупантов на данном участке измеряется сотнями.

Это все является следствием роста результативности взаимодействия аэроразведки и артиллерии, заключают аналитики.

Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

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