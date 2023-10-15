Россияне хотят захватить Авдеевку по трем причинам - боец ВСУ

Российские оккупанты не оставляют намерения захватить Авдеевку, по состоянию на 15 октября на этом участке фронта продолжаются жесткие бои. Своим новым наступлением ВС РФ преследует три цели, заметил в эфире телемарафона боец легиона "Свобода" майор МВД Максим Морозов.
Прежде всего, отметил военный, для врага захват города, за который идут бои фактически 9 лет, стал бы символически "самой большой победой".
"Первое - это символизм. Ведь 9 лет Авдеевка является пунктом украинской обороны. Уже 9 лет россияне берут Авдеевку только "ртом" - вы можете услышать от пропагандистов, как они хотят залить Авдеевку напалмом. Если взять наконец Авдеевку, то для них за 9 лет это будет огромная победа, которую можно нарисовать на всех своих телеканалах и даже в мировых СМИ", - ответил Морозов.видео дня
Однако в оккупации Авдеевки есть как тактические, так и стратегические причины.
"Теперь относительно тактической (причины - Главред). В случае взятия Авдеевки враг мог бы выйти тактически на продолжение штурмовых действий в направлении Нью-Йорка, Константиновки, Покровска", - пояснил Морозов.
Однако это также поможет врагу замедлить продвижение ВСУ в направлении Донецка и заставит украинское командование перебрасывать резервы с тех направлений, где сейчас у защитников есть территориальные успехи.
"А теперь стратегическая и, как по мне, самая логичная причина - Авдеевка является отличным плацдармом для нашего наступления на украинский город Донецк. Вторая стратегическая причина - из-за продвижения россиян наше командование было бы вынуждено перебрасывать резервы с тоже важных направлений - с Запорожского и Бахмутского", - сказал он.
Отдельно Морозов подчеркнул, что сам город - его инфраструктура - полностью уничтожен российской армией.
Бои под Авдеевкой
Уже неделю Россия ведет новое наступление на Авдеевском направлении, "поливая" украинские позиции из всех видов вооружения. Впрочем, наши защитники мужественно удерживают территорию.
В этих штурмах россияне задействовали различные подразделения регулярной армии, снова привлекая так называемые Шторм-Z, которые состоят из преимущественно завербованных заключенных.
Вместе с тем, по мнению аналитиков Института изучения войны, ВС РФ столкнулись с рядом проблем при наступлении на Авдеевку Донецкой области. Среди них - медицинское обеспечение.
Впрочем, несмотря на ситуацию, пропагандисты по-прежнему хвалят наступательные "усилия" оккупантов на Авдеевку, что фиксировалось 13 и 14 октября, и продолжают продвигать выдумку о якобы завершении украинского контрнаступления.
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