Путин разразился абсурдным заявлением о контрнаступлении ВСУ

Кремлевский директор Владимир Путин назвал контрнаступление ВСУ "настолько провальным", что Украина готовит новые наступательные операции. При этом он выдумал успехи российских оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, где враг наступает, но существенно продвинуться не может. Путин называет потуги своих войск "активной обороной и улучшением позиций".
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем… И мы тоже соответствующим образом на это реагируем ", - цитирует главу РФ Интерфакс.
Далее Путин начал выдумывать, что российские оккупационные войска "в активной обороне" якобы умудряются продвигаться как на Харьковском, так и на Донецком направлениях.
"То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве… Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках ", - подчеркнул свои фантазии Владимир Путин.
Наступление России
Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге – российские войска пытались проводить наступательные операции, но не достигли успехов. При этом силы обороны Украины продолжают постепенно продвигаться на Мелитопольском направлении и уничтожают вражеские силы и средства.
Войска РФ планируют окружение и готовит штурм Купянска Харьковской области, считает командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Противник за два месяца восстановил силы и возобновил свои операции. Ситуация обострилась.
У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой, рассказал представитель ВСУ Александр Штупун. Вражеские силы уже несколько дней активно штурмуют город. За несколько суток россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.
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