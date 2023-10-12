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Оккупантам обломали "зубы" под Купянском и на юге: РФ несет огромные потери в "мясных" штурмах

Яна Ставская
12 октября 2023, 15:56 обновлено 12 октября, 16:13
Украинские военные рассказали, какой ценой дается россиянам новое наступление на востоке.
ВСУ
ВСУ ведут активную оборону и наносят врагу огромные потери / Коллаж Главреда. Фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Российские войска подтягивают силы на Купянское направление и несут огромные потери в "мясных" штурмах. Вместе с тем ВСУ ведут наступление под Мелитополем и ликвидировали на Таврическом направлении более 100 оккупантов.

Как рассказал в эфире "Радио Свобода" начальник пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон", подполковник Иван Шевцов, Россия желает захватить Купянск со стратегическим для нее объектом - железной дорогой через Купянск-Узловой, а также пробует достичь левого берега реки Оскол.

По его словам, во время одной такой атаки в наступление идут от 50 до сотни российских военных.

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"Ситуация здесь довольно напряженная, но контролируемая. В направлении Ивановки, Синьковки и с Макеевского направления враг активизировал свои действия. И сейчас он проводит так называемые "мясные" штурмы. То есть, не жалея личный состав, не жалея техники, враг идет на штурм. К примеру, один (один штурм) - это от 50 до ста человек, которые пытаются прорвать оборону, но им это не удается. Кроме того, они применяют технику, которая также пылает", - сказал Шевцов.

До реки Оскол российские войска хотят дойти сейчас, пока есть благоприятные погодные условия и пока может пройти техника.

"И именно Купянск и Купянск-Узловой для них являются важными направлениями из-за того, что там есть железнодорожный узел, и это для них стратегические объекты", - отметил военный.

Ни одной позиции военные из бригады "Сталевий кордон" не потеряли. Что касается российских подразделений, которые сейчас воюют на Купянском направлении, то, помимо отрядов "Шторм", сформированных из бывших российских заключенных, есть также 1-я и 25-армия Российской Федерации, а "вагнеровцы" бойцам бригады пока не попадались.

"Здесь у наших пограничников не было такой возможности взять в плен кого-то из "вагнеровцев". Но у нас есть достоверная информация, что, помимо подразделений "Шторм-Z", "Шторм", они также используют подразделения боевого армейского резерва "Барс". Также напротив наших подразделений находится 1-я танковая армия, 25-я армия Российской Федерации. Это достаточное количество личного состава. Только 25-я армия - это около 25 тысяч личного состава", - отметил он.

Ситуация на юге

На Таврическом направлении продолжаются активные бои, заявил командующий войсками "Таврия", генерал Александр Тарнавский в Telegram.

На этом участке фронта за сутки уничтожено 112 единиц вражеской техники. Общие потери врага составили 754 человека.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны, а также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Уничтожено 112 единиц военной техники противника. В частности, 23 танка, 73 ББМ, 9 артиллерийских систем, одну РСЗО, 2 ПТРК, 8 БПЛА, 3 автомобиля и единицу специальной техники.

Россия пошла в новое наступление - что известно

Россия перешла в масштабное контрнаступление на востоке Украины, чтобы оттянуть ресурсы ВСУ от Работино, где защитники успешно наступают с лета 2023 года.

Сейчас ВС РФ пытаются уничтожить Авдеевку. Эксперты Института изучения войны заметили значительный рост активности россиян в районе Очеретино, Тоненькое, Бердичев, расположенных к северо-западу от Авдеевки, и на линии Водяное-Опытное к северо-западу от Авдеевки.

В то же время РФ несет большие потери в "мясных штурмах". В частности, на Запорожском направлении ликвидирована рота предателей "народного ополчения" из Геническа.

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