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США могут вступить в войну в Израиле: эксперт сообщил детали переговоров

Юрий Берендий
13 октября 2023, 03:10
США могут вступить в войну в Израиле. Эксперт сообщил детали телефонного разговора премьер-министра Беньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом.
Байден, Сектор Газа
США могут вступить в войну в Израиле / Коллаж Главред, фото: Офис президента, depositphotos.com

США придется участвовать в войне на Ближнем Востоке в случае, если Иран совершит нападение на Израиль. Об этом в интервью Главред рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

Цви Зильбер сообщил об устной договоренности между Израилем и США, о вступлении последних в войну.

"Да, был телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, и американцы прояснили, что если будет прямое вмешательство в войну Ирана, американцы вмешаются. Если будет вмешательство со стороны "Хезболлы", то американцы предоставят свою ПВО, а также нанесут удар режиму Асада", - отметил израильский журналист.

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В случае реализации такого сценария, Цви Зильбер указывает на угрозу вступления в войну и России, как главного союзника Ирана.

"Здесь уже есть угроза, что они придут в прямое столкновение и с Ираном, и с Россией, ведь режим Асада держится на российских штыках и частично на иранских. Такая угроза была озвучена", - добавляет журналист.

Эксперт отмечает, что если нападение будет только с территории Ливана, то Израилю придется самому воевать с ХАМАСом, "Хезболлой".

"Если будет только "Хезболла", то американцы предоставят свой противоракетный зонт с того самого авианосца. Там достаточно серьезная ПВО и ракетный потенциал. Возможно, американцы какими-то ракетами тоже что-то будут уничтожать на территории Ливана", - указывает Цви Зильбер.

Он также резюмирует, что если к войне присоединится Иран, тогда Америка готова вступить в войну, и, возможно, заодно решить проблему с иранским режимом. Журналист добавляет, что до мировой войны сам собой этот конфликт, конечно же, не дотягивает, но на фоне всего остального, что творится в мире, ему кажется, что это третья мировая война, которая идет уже давно.

Война в Израиле

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа. Война может длиться несколько недель или даже месяцев.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль. После нападения боевиков ХАМАСа на страну такой запрос направил Офис президента в Офис премьер-министра Израиля.

Также, военно-политический кабинет Израиль принял решение, согласно которому государство на официальном уровне переходит в состояние войны. Для этого власти активировали соответствующий пункт "40 аллеф". Обсуждается мобилизация военного резерва.

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