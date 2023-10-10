Приговор для Ирана: Белый дом прокомментировал отправку своих войск в Израиль

Иран является соучастником нападения на Израиль, однако Соединенные Штаты не имеют конкретных разведданных или подтверждений, которые непосредственно указывали бы на участие Ирана в нападении. Как указывает Reuters, об этом сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
"Иран на протяжении длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником", - подчеркнул он, добавив при этом, что США пока не обладают конкретными доказательствами прямого участия Ирана в атаках в Израиле.
В то же время, Соединенные Штаты не имеют планов размещения своих войск в Израиле, который был атакован организацией ХАМАС.
"Нет никаких намерений отправлять туда американские войска", - заявил Кирби.
Впрочем, по его словам, президент США Джо Байден "всегда будет гарантировать, что мы защищаем и отстаиваем наши интересы национальной безопасности, где бы эти интересы ни находились, в частности, в этой части мира", сообщает CNN.
Кирби также сообщил, что первая часть дополнительной военной помощи США для Израиля в ответ на атаки ХАМАСа уже в пути.
"Мы ожидаем, что со стороны Израиля будут дополнительные запросы на системы безопасности, поскольку они продолжают тратить боеприпасы в этой борьбе, и мы будем поддерживать их".
Война в Израиле
Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль совершил переход к крайне масштабному атакующему маневру, равных которому по мощности ранее не проводилось.
В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении после совещания с ГУР и внешней разведкой.
Также, как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в понедельник, 9 октября, израильская армия в два раза увеличила интенсивность ударов по Сектору Газа, откуда на Израиль напали террористы ХАМАС. Израильтяне пишут, что боевики убили более 700 их сограждан.
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