Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена обеспечить мощную военную поддержку для победы над террористами ХАМАС.

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Нужна мощная кампания, в которой Израиль одержит победу - Нетаньяху / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Израилю придется начать наземную операцию в Сектора Газа. Иерусалим должен ответить серьезной военной силой на ситуацию, которая происходит на Ближнем Востоке. Нужно провести мощную кампанию, которая приведет к победе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху президенту США Джо Байдену в ходе телефонного разговора.

Как сообщает израильское издание Walla cсо со ссылкой на три источника, в субботу, 7 октября, состоялся телефонный разговор между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом.

По данным журналистов, руководитель израильского правительства сказал главе Белого дома о том, что Израиль вынужден провести наземную военную операцию в Секторе Газа. Нетаньяху считает, что на Ближнем Востоке нельзя демонстрировать слабость и нужно отвечать "на силу большой силой".

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Также указывается, что Нетаньяху проинформировал Байдена о необходимости проведения "длительной и мощной кампании, в которой Израиль победит". После этого разговора состоялись еще одним переговоры.

Реакция Байдена

Кроме того, журналисты пишут со ссылкой на американский источник пишут, что Байден не пытался убедить Нетаньяху отказаться от военной наземной операции в Газе.

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, потому что мы поддерживаем право Израиля на самооборону, и, по нашему мнению, израильтяне в любом случае не убедительны на данный момент", - сообщили в Штатах.

"Кампания только началась"

Как сообщает Telegraph, израильский премьер Нетаньяху также сделал заявление, согласно которому операция по разгрому террористов ХАМАС "только началась". Израильские войска ликвидировали больше 500 боевиков в Газе.

Он также добавил, что Израиль собирается "изменить Ближний Восток".

"ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи. Кампания против группировки только началась", - добавил Нетаньяху.

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