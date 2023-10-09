УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 17:23 обновлено 9 октября, 17:45
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Джо Байдена обеспечить мощную военную поддержку для победы над террористами ХАМАС.
Нетаньяху, Байден
Нужна мощная кампания, в которой Израиль одержит победу - Нетаньяху / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Израилю придется начать наземную операцию в Сектора Газа. Иерусалим должен ответить серьезной военной силой на ситуацию, которая происходит на Ближнем Востоке. Нужно провести мощную кампанию, которая приведет к победе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху президенту США Джо Байдену в ходе телефонного разговора.

Как сообщает израильское издание Walla cсо со ссылкой на три источника, в субботу, 7 октября, состоялся телефонный разговор между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом.

По данным журналистов, руководитель израильского правительства сказал главе Белого дома о том, что Израиль вынужден провести наземную военную операцию в Секторе Газа. Нетаньяху считает, что на Ближнем Востоке нельзя демонстрировать слабость и нужно отвечать "на силу большой силой".

видео дня

Также указывается, что Нетаньяху проинформировал Байдена о необходимости проведения "длительной и мощной кампании, в которой Израиль победит". После этого разговора состоялись еще одним переговоры.

Реакция Байдена

Кроме того, журналисты пишут со ссылкой на американский источник пишут, что Байден не пытался убедить Нетаньяху отказаться от военной наземной операции в Газе.

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, потому что мы поддерживаем право Израиля на самооборону, и, по нашему мнению, израильтяне в любом случае не убедительны на данный момент", - сообщили в Штатах.

"Кампания только началась"

Как сообщает Telegraph, израильский премьер Нетаньяху также сделал заявление, согласно которому операция по разгрому террористов ХАМАС "только началась". Израильские войска ликвидировали больше 500 боевиков в Газе.

Он также добавил, что Израиль собирается "изменить Ближний Восток".

"ХАМАС переживет тяжелые и ужасные вещи. Кампания против группировки только началась", - добавил Нетаньяху.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
сектор Газа Джо Байден Биньямин Нетаньяху новости Израиля Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

17:43 Украина
Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

17:23 Мир
ВСУ ударили по войскам РФ захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции

ВСУ ударили по войскам РФ захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции

17:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:43

База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

17:42

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Лев потеряет деньги, а Скорпион получит предложение по бизнесу

17:23

Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

17:03

ВСУ ударили по войскам РФ захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции

17:00

Как пройти 5000 шагов дома за 18 минут: интенсивная тренировка для похуденияВидео

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
16:47

ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой

16:35

Это поможет освободить Горловку: эксперт сообщил об уникальном шансе для ВСУ

16:30

Жесткие удары по ХАМАС, блокада сектора Газа и подготовка к атаке: что происходит в Израиле

16:13

Как перевести окна в зимний режим: будет теплее и без сквозняковВидео

Реклама
16:09

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

16:09

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри прячутся в бомбоубежище от обстрелов

16:02

Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

15:57

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала": в ВСУ объяснили причину

15:48

В ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции: началась проверкаВидео

15:40

Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы - СМИ

15:40

Зеленский уволил командующего Сил теробороны: уже известно кто его заменит

15:14

"Все очень серьезно": Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия - Reuters

15:14

Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий – РустамзадеЭксклюзив

15:00

Результат просто невероятен: как сажать озимый чеснок для огромного урожая

14:56

РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии: в Литве предупредили об угрозе

Реклама
14:54

Как сделать, чтобы не потели окна в машине: механик показал чудо-лайфхакВидео

14:52

Потерял миллионы: звезду Кухни Назарова обокрали в Москве

14:44

ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

14:37

Лунный день 10 октября 2023: один из самых опасных дней в году предвещает убытки и проблеми со здоровьем

14:24

"Украинская команда" передала на передовую очередной внедорожник для Третьей штурмовой бригады

14:12

Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне: есть раненые, верующие прикрывали друг друга теламиФото

14:03

День ангела 10 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

13:45

Сумасшедшая провокация: в ГУР сообщили о тайной операции Кремля в Израиле

13:40

"Тысячи ракет против мирных городов": Зеленский мощно осудил нападение на Израиль

12:50

Иллюзия поразила Интернет: только гений скажет, в какую сторону она двигается

12:45

"Торчат уши далеко не Ирана": Подоляк указал на связь войн в Израиле и Украине

12:44

Сейчас таких нет: для чего в СССР делали унитазы с "полочкой"

12:27

Тина Кароль впервые показала закулисье концертов военного времениВидео

12:26

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС – ЦАХАЛ

12:10

Тест для Верховной Рады: Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении в ЕС

11:57

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из ИзраиляВидео

11:54

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Авиабомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

Реклама
11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

10:24

ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в ИзраилеВидео

10:23

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на ХерсонщинеФото

09:51

Мы проиграем, когда майбахов в Киеве станет больше, чем старых пикапов на фронтемнение

09:41

Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:37

Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять