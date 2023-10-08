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Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации

Андрей Ганчук
8 октября 2023, 15:39 обновлено 8 октября, 15:40
Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет про объявление войны.
Израиль, война Израиль
Израиль после нападения террористов из Сектора Газа официально перешенл в состояние войны / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Военно-политический кабинет Израиля принял решение, согласно которому государство на официальном уровне переходит в состояние войны. Для этого власти активировали соответствующий пункт "40 аллеф". Обсуждается мобилизация военного резерва.

Как сообщает местное издание Новости Израиля, израильское государство официально переходит в состояние войны. Власти активировали пункт "40 аллеф", который подразумевает, что Израиль переходит в состояние войны только в том случае, если такое решение принимается правительством.

"Этот пункт предусматривает, что "государство не будет начинать войну и не будет предпринимать значительные военные действия, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне, кроме как в случае соответствующего решения правительства", - отметили журналисты.

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Что дает запуск пункта "40 аллеф"

Правительство получает возможность выдать приказ "об осуществлении значительных военных действий, которые могут с высокой степенью вероятности привести к войне";

Внести изменения в компенсационные выплаты, которые Израиль будет выплачивать жертвам;

Израиль готовит мобилизацию резерва

Кроме того, 9 октября профильный комитет израильского парламента проведет слушания по согласованию мобилизации резерва.

"В то же время завтра утром комитет Кнессета по иностранным делам и безопасности проведет специальные слушания с целью одобрения мобилизации резерва", - пишут местные источники.

Кроме того, израильские министры запустили чрезвычайные правила, которые позволяют проводить заочные слушания в судах. Причиной тому стала сложность с транспортировкой пленных и наличием полицейских кадров.

"На фоне войны на юге подразделение Маган, обеспечивающее охрану министров и возглавляющее Шин-Бет, сегодня издало директиву министрам не приближаться к арабским поселениям и избегать поездок по "проблемным маршрутам". Кроме того, следует избегать поездок по проблемным маршрутам, таким как Вади Ара и Вади Милк", - информирует пресс-служба.

У Нетаньяху подтвердили, что Израиль перешел в состояние войны

"Политико-безопасный кабинет вчера вечером утвердил военное положение и, соответственно, проведение значительных боевых действий. Это согласно статье 40 Основного Закона о Правительстве. Война, навязанная Государству Израиль из-за смертоносного террористического нападения из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00", - отметили в пресс-службе аппарата премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС напал на Израиль

Боевики террористической группировки ХАМАС утром 7 октября начали войну против Израиля. Они нанесли удары по центральной и южной части государства с воздуха, суши и моря. Удары наносились из Сектора Газа. По данным журналистов, террористы выпустили по Израилю более 2200 ракет.

Израиль объявил о военном положении. У границы с Сектором Газа ввели режим "особой зоны". Израильская армия ведет бои с террористами ХАМАС на юге страны у границы с Газа.

Журналисты The Guardian пишут, что Израиль готовится к проведению наземной военной операции в Секторе Газа. ЦАХАЛ ведет операцию с целью освобождения заложников и ликвидации террористов.

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