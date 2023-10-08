Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".
Об этом израильский премьер сообщил в своем аккаунте в сети Х, Он отметил, что война была навязана Израилю из-за нападения ХАМАС.
"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам через смертоносную атаку ХАМАС. Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию. При этом мы начали наступательный строй, и он будет продолжаться без оговорок и без передышки – до достижения целей. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу", – отметил Нетаньяху в публикации, которая была обнародована в ночь на воскресенье, 8 октября.видео дня
Израиль объявил Сектор Газа закрытой зоной
Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сети Х.
"После оценки ситуации было решено издать приказ о закрытом военном районе в районе Сектора Газа. ЦАХАЛ уточняет, что вход на территорию строго запрещен", – говорится в сообщении.
В Израиле число жертв возросло до 300 человек
The Times of Israel сообщает, что в результате нападения боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль погибло более 300 человек. По информации медиков, по меньшей мере 1590 человек получили ранения, многие из них – серьезные.
При этом ожидается, что количество жертв будет расти.
Израиль нанес удары по военным объектам в Секторе Газа
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла серию ударов ряду военных объектов в Секторе Газа. В частности, израильская авиация ударила по двум мечетям, которые боевики ХАМАС использовали в военных целях.
"Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, которые использовались террористической организацией ХАМАС в Секторе Газа для атак против Израиля", – говорится в сообщении.
Помимо этого, израильские войска нанесли удары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и по оперативному командному посту радикальной группировки "Исламский джихад".
Война в Израиле
Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "железные мечи".
Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Боевые действия на тот момент продолжались в 22 ячейках. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее сегодня были захвачены боевиками ХАМАС.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 октября заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут. Информацию о возможной гибели гражданки Украины и местонахождении других украинцев проверяют дипломаты.
Читайте также:
- Ситуация в Израиле значительно серьезнее, чем может казаться
- В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут-Зеленский
- В Грозе попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе