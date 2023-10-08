Израиль заявил о начале "долгой и тяжелой войны": Сектор Газа объявили закрытой зоной

Премьер Нетаньяху объявил, что первый этап военной операции уже заканчивается. По состоянию на это время известно о около 300 погибших в Израиле.

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале "долгой и тяжелой войны" / коллаж: Главред, фото: Скрин, УНИАН

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна начинает "долгую и тяжелую войну". По его словам, война будет продолжаться до "достижения целей".

Об этом израильский премьер сообщил в своем аккаунте в сети Х, Он отметил, что война была навязана Израилю из-за нападения ХАМАС.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была навязана нам через смертоносную атаку ХАМАС. Первый этап заканчивается в эти часы уничтожением большинства сил противника, проникших на нашу территорию. При этом мы начали наступательный строй, и он будет продолжаться без оговорок и без передышки – до достижения целей. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и одержим победу", – отметил Нетаньяху в публикации, которая была обнародована в ночь на воскресенье, 8 октября. видео дня Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале "долгой и тяжелой войны" / скрин

Израиль объявил Сектор Газа закрытой зоной

Также Израиль после оценки ситуации израильскими военными объявил о закрытой зоне в Секторе Газа. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сети Х.

"После оценки ситуации было решено издать приказ о закрытом военном районе в районе Сектора Газа. ЦАХАЛ уточняет, что вход на территорию строго запрещен", – говорится в сообщении.

В Израиле число жертв возросло до 300 человек

The Times of Israel сообщает, что в результате нападения боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль погибло более 300 человек. По информации медиков, по меньшей мере 1590 человек получили ранения, многие из них – серьезные.

При этом ожидается, что количество жертв будет расти.

Израиль нанес удары по военным объектам в Секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла серию ударов ряду военных объектов в Секторе Газа. В частности, израильская авиация ударила по двум мечетям, которые боевики ХАМАС использовали в военных целях.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли авиаудары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях, которые использовались террористической организацией ХАМАС в Секторе Газа для атак против Израиля", – говорится в сообщении.

Помимо этого, израильские войска нанесли удары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и по оперативному командному посту радикальной группировки "Исламский джихад".

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "железные мечи".

Вечером 7 октября сообщалось, что войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа. Боевые действия на тот момент продолжались в 22 ячейках. Израильские военные зачищают населенные пункты, которые ранее сегодня были захвачены боевиками ХАМАС.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 октября заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка, еще двух наших граждан ищут. Информацию о возможной гибели гражданки Украины и местонахождении других украинцев проверяют дипломаты.

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