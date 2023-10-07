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Израиль в огне, много убитых: все подробности атаки боевиков ХАМАС и начале войны

Мария Тупик
7 октября 2023, 14:38 обновлено 7 октября, 15:13
После утренней атаки ХАМАС на территорию Израиля силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
Атака на Израиль
Атака на Израиль / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Al Arabiya

Утром 7 октября, боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения.

В результате массированных обстрелов ракетами в Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".

Главред собрал все подробности атаки Сектора Газа на территорию Израиля.

видео дня

С чего началась атаки на Израиль 7 октября

Около 6:30 утра ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

Вооруженные силы Израиля заявили о том, что ХАМАС - палестинское исламское движение, "заплатит очень высокую цену" за неожиданное утреннее нападение.

Атака на Израиль
Атака на Израиль / скриншот

Смотрите видео, как утром 7 октября начали атаковать Израиль

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включавшую ракетные обстрелы и проникновение террористов на территорию Государства Израиль. ЦАХАЛ защитит жителей Государства Израиль, террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену", - заявляют в армии.

Командир ХАМАС призывает присоединиться к атаке

Командир ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением в котором назвал утреннюю атаку "днем великой революции".

"Сегодня народ возвращает революцию и возрождает Марш возвращения", - заявил он и призвал "поджечь землю под ногами оккупантов".

Командир ХАМАСа призвал "исламское сопротивление в Ливане, Ираке, Сирии и Ираке объединить свое сопротивление с сопротивлением палестинцев сегодня и начать марш в Палестину уже сейчас".

Также ХАМАС начал операции под названием "Буря Аль-Аксы".

Израиль, со своей стороны, заявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Как отмечают Вооруженные силы Израиля, они направили специальные подразделения вместе со старшими командирами на юг страны. Территория операции будет разделена на центры, каждый из которых будет возглавлять командир.

"По мере необходимости мы будем набирать десятки тысяч резервистов", - добавила пресс-служба.

Позже на всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение.

"Министр национальной безопасности Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на всей территории Израиля и приказал привлечь к работе в полиции всех добровольцев", - пишет издание NEWSru.

Израиль

Смотрите видео, как Израиль вывозит военную технику с юга

Что известно о погибших и пострадавших

По данным Министерства здравоохранения страны, в больницы Израиля прибыли 545 человек.

Также сообщают о погибших.

По данным израильские СМИ, боевики взяли в плен более 50 солдат и мирных жителей.

Сообщается о 65 погибших израильских военных. Точное число жертв среди мирного населения пока неизвестно.

Как сообщает Jerusalem Post, в районе Гедерот из-за ракетной атаки погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек по всей стране ранены – двое в критическом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести, семь – с легкими травмами.

Израиль в огне
Израиль в огне / скриншот

Смотрите видео, как боевики наносят удары по Израилю

Израиль наносит ответные удары​

Спустя почти два часа после нападения армия Израиля начала наносить ракетные удары по Сектору Газы в ответ.

В радиусе 80 километров от сектора Газа объявлено о чрезвычайной ситуации.

Израиль находится в состоянии войны

"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Премьер Израиля

Смотрите видео, что заявил премьер Израиля

В Украине отреагировали на события в Израиле

В Министерстве иностранных дел призвали придерживаться инструкций местных властей. В случае обстрелов может быть активирована сирена. Важно оперативно спуститься в укрытие или бомбоубежище.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации обратитесь в посольство Украины в Израиле по телефону + 972-546-676-782, или же украинского диппредставительства в г. Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал страшную ситуацию в Израиле.

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Право Израиля на защиту не подлежит сомнению", - заявил президент Украины.

Что заявил Владимир Зеленский о войне в Израиле
Что заявил Владимир Зеленский о войне в Израиле / скриншот

Последний конфликт между Израилем и Палестиной

Последний виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 10 мая и продолжался 11 дней до объявления перемирия 21 мая.

17 июня авиация Армии обороны Израиля нанесла ряд ударов по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Отмечалось, что эта бомбардировка - ответ на запуск огненных шаров боевиками ХАМАС в сторону израильских поселений, из-за которых начинаются пожары в населенных пунктах.

С 2014 года между Израилем и ХАМАСом периодически вспыхивало насилие, завершавшееся перемириями, о которых договаривались при посредничестве Египта, Катара и ООН.

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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Израиль сектор Газа ХАМАС
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