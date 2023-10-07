В Грозе попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе

В местном кафе собралось около 60 человек на поминальный обед по погибшим военным, когда туда попала российская ракета.

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На Харьковщине похоронили первых жертв в селе Гроза / коллаж: Главред, фото: Facebook, ua.depositphotos.com

Первый заместитель председателя Купянской РВА Андрей Конашевич сообщил, что у Грозе состоялись первые захоронения жертв террористического акта 5 октября. Там попрощались с супругами, которые погибли в результате удара по кафе-магазину.

"В селе Гроза происходят захоронения супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал он на своей странице в Facebook.

В Грозе похоронили супругов, убитых Россией / скриншот: facebook / agrsvit

Ракетный удар по селу Гроза: что известно

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Напомним, что российские оккупанты устроили кровавый теракт в селе Гроза на Харьковщине. В местном кафе собралось около 60 человек на поминальный обед по погибшим военным, когда туда попала российская ракета.

Тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны. Оккупанты убили по меньшей мере 51 человека, из которых один ребенок. По предварительным данным, погибшим ребенком была 6-летняя девочка.

Идентификация тел после обстрела села Гроза продолжается - жертв может быть больше. В результате террористической атаки России по селу Гроза в Харьковской области погибли 52 человека, 4 считаются пропавшими без вести.

Убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения, был похоронен в Днепре. В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного в честь которого устроили поминальный обед.

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