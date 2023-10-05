Убита вся семья перезахороненного военного: в Грозе увеличилось количество погибших

В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного в честь которого устроили поминальный обед.

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В Грозе на Харьковщине погибла вся семья перезахороненного военного / Коллаж: Главред, фото: МВД Украины

Российские оккупанты устроили кровавый теракт в селе Гроза Харьковской области. В местном кафе там собралось около 60 людей на поминальный обед по погибшему военному, которого привезли перезахоронить на родной земле. В результате удара выжили лишь единицы. Там погибли жена и сын военного. Об этом заявил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает Суспільне.

Известно, что изначально военный, который погиб в самом начале полномасштабного вторжения, был похоронен в Днепре из-за того, что его родные земли были под оккупацией.

"Похороны организовывала семья погибшего, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Он вместе со своей женой и матерью были в кафе и погибли от попадания ракеты", - сказал Чубенко. видео дня

Количество жертв

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по непроверенной информации, в кафе могла быть семья с 2-летним ребенком.

По данным полиции, российские оккупанты убили 51 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. Среди погибших есть минимум один ребенок - 8-летний мальчик. Еще 6 человек находятся в больнице, они получили тяжелые осколочные ранения.

"Есть очень изуродованные тела и для их идентификации нужно проводить ДНК-экспертизы", - говорится в сообщении.

Чем РФ нанесла удар

Российские оккупанты ударили по кафе около 13:30. Правоохранители и спасатели разобрали завалы и нашли все доказательства, которые указывают на то, что РФ ударила по зданию ракетой "Искандер-М". После удара здание сразу рухнуло и люди оказались под завалами.

"Специалисты взрывотехнической службы установили, что в кафе попали ракетой Искандер М, здание разрушено до основания", - говорится в сообщении.

Удар по селу Гроза на Харьковщине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.

В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 51 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.

Оказалось, что люди пришли попрощаться с погибшим военным. Тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны. В селе уже закончили разбирать завалы. Оккупанты убили 51 человека, среди которых есть один ребенок. Еще 6 человек получили тяжелые осколочные ранения.

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