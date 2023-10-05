Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

Российские оккупанты 5 октября нанесли кровавый удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Они обстреляли магазин и кафе, в котором был поминальный обед по погибшему военному. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Донбасс Реалии. Видео уже разлетелось в Сети.
В кафе были только гражданские, среди них было много пожилых людей. Сообщается, что изначально в селе проживало 330 человек, но большая часть из них уехала с начала полномасштабного вторжения - осталось около 100 человек.
Оккупанты убили минимум 51 человека, из которых один ребенок. По предварительным данным, погибшим ребенком была 6-летняя девочка.
"Настолько сильный удар, что пол и возраст погибшего ребенка невозможно установить. Почти половина села была убита одним попаданием", - говорит Чубенко.
Пока сложно определить личность погибших людей, ведь многие из них были сильно изуродованы и разорваны на части.
Чубенко не исключает, что этот удар был произведен по наводке какого-то человека. Подобный удар оккупанты нанесли по Первомайску, когда там также проходили поминки по военному.
Смотрите видео с подробностями о ракетном ударе по селу Гроза на Харьковщине:
Удар по селу Гроза на Харьковщине
5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.
"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.
В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 51 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице.
По предварительным данным, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.
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