Это были похороны военного: тела погибших в селе Гроза изуродованы и разорваны

Российские оккупанты ударили ракетой по кафе в селе Гроза на Харьковщине и убили минимум 51 человека.

https://glavred.info/ukraine/eto-byli-pohorony-voennogo-tela-pogibshih-v-sele-groza-izurodovany-i-razorvany-10505965.html Ссылка скопирована

Одним ударом РФ убила половину жителей села Гроза на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты 5 октября нанесли кровавый удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Они обстреляли магазин и кафе, в котором был поминальный обед по погибшему военному. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает Донбасс Реалии. Видео уже разлетелось в Сети.

В кафе были только гражданские, среди них было много пожилых людей. Сообщается, что изначально в селе проживало 330 человек, но большая часть из них уехала с начала полномасштабного вторжения - осталось около 100 человек.

Оккупанты убили минимум 51 человека, из которых один ребенок. По предварительным данным, погибшим ребенком была 6-летняя девочка.

видео дня

"Настолько сильный удар, что пол и возраст погибшего ребенка невозможно установить. Почти половина села была убита одним попаданием", - говорит Чубенко.

Пока сложно определить личность погибших людей, ведь многие из них были сильно изуродованы и разорваны на части.

Чубенко не исключает, что этот удар был произведен по наводке какого-то человека. Подобный удар оккупанты нанесли по Первомайску, когда там также проходили поминки по военному.

Смотрите видео с подробностями о ракетном ударе по селу Гроза на Харьковщине:

Одним ударом РФ убила половину жителей села Гроза на Харьковщине / фото: скриншот

Удар по селу Гроза на Харьковщине

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира ... Террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - сказал Зеленский.

В МВД Украины рассказали все детали ракетного удара по Грозе. Оказалось, что враг ударил по кафе, где был поминальный обед. Оккупанты убили 51 человека, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

По предварительным данным, российские оккупанты могли нанести удар ракетой Искандер.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.