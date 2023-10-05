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Все в крови почти 50 погибших: россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
5 октября 2023, 15:58 обновлено 5 октября, 16:14
Российские оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.
Обстрел Харьковской области
Оккупанты обстреляли Харьковскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты ударили по кафе и магазину в селе на Харьковщине. В результате погибли по меньшей мере 48 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг ударил по селу Гроза Купянского района около 13:15. Там было много гражданских людей. Из-под завалов извлекли тело 6-летнего мальчика.

В результате обстрела ранения получили 6 человек, среди которых 1 ребенок.

видео дня

"Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются", – написал Синегубов.

Число погибших и пострадавших может возрасти.

удар по Харьковской области
Оккупанты обстреляли Харьковскую область / фото: t.me/synegubov

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что раненым ребенком оказалась девочка.

"Россияне – это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей", – написал Ермак.

Реакция президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти обстрелы жестоким терактом. Он выразил соболезнования всем, кто потерял близких и родных.

Зеленский заявил, что все поддерживающие РФ являются преступниками, потому что они "поддерживают зло". Он пообещал, что российские оккупанты получат справедливый и жесткий ответ.

"Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни! Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - написал Зеленский.

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война в Украине обстрелы Купянск Харьковская область вторжение России
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